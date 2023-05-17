Apple заблокировала деньги авторов мошеннических приложений

Apple заморозила порядка 2 миллиардов долларов в потенциально мошеннических транзакцих в App Store. Об этом пишет TechCrunch.

Компания из Купертино отклонила почти 1,7 миллиона заявок на приложения, поскольку они не соответствовали стандартам безопасности и конфиденциальности App Store. В документе говорится, что “мы защитили наших пользователей от почти 57 000 приложений, которые не заслуживают доверия и не предлагают функций конфиденциальности и безопасности, подобных тем, что есть в App Store”.

Около 153 000 приложений были отклонены Apple в прошлом году, потому что они содержали спам, дублировали официальные приложения или вводили пользователей в заблуждение. Компания, по мнению журналистов, пытается продемонстрировать угрозу открытия экосистемы iPhone и iPad для сторонних магазинов приложений, как того требует Европейский Союз и другие страны.

Apple впервые в апреле раскрыла ежемесячное количество пользователей App Store из ЕС в рамках нового европейского законодательства. Утверждается, что ежемесячно в App Store заходит 101 миллион пользователей.