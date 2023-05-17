 

Apple заблокировала деньги авторов мошеннических приложений

17.05.2023, 18:46, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Apple заморозила порядка 2 миллиардов долларов в потенциально мошеннических транзакцих в App Store. Об этом пишет TechCrunch.

Компания из Купертино отклонила почти 1,7 миллиона заявок на приложения, поскольку они не соответствовали стандартам безопасности и конфиденциальности App Store. В документе говорится, что “мы защитили наших пользователей от почти 57 000 приложений, которые не заслуживают доверия и не предлагают функций конфиденциальности и безопасности, подобных тем, что есть в App Store”.

Около 153 000 приложений были отклонены Apple в прошлом году, потому что они содержали спам, дублировали официальные приложения или вводили пользователей в заблуждение. Компания, по мнению журналистов, пытается продемонстрировать угрозу открытия экосистемы iPhone и iPad для сторонних магазинов приложений, как того требует Европейский Союз и другие страны.

Apple впервые в апреле раскрыла ежемесячное количество пользователей App Store из ЕС в рамках нового европейского законодательства. Утверждается, что ежемесячно в App Store заходит 101 миллион пользователей.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.09.22 / Бывшие курильщики могут избежать болезней благодаря здоровому образу жизни

15.09.22 / Петербургу не хватает образовательных учреждений: школы и детские сады переполнены

20.03.23 / Что носить с джинсами и легинсами: дополняем образ правильно

01.08.22 / Специалисты “Мосприроды” назвали испанских слизней безопасными для людей

23.01.23 / “Жуткий монстр”: натерпевшуюся ужаса дочь Догилевой сняли после тяжелой болезни

03.03.22 / Мнение: Самоликвидация «Эха Москвы»

11.10.22 / Мнение: Ищу человека

10.12.22 / В погоне за личными интересами США разрушают редкое единство Запада

24.02.21 / Таинственные беспамятные исчезновения Ханны Эпп

08.12.21 / Мнение: О платных путинских убийцах в засаде… Кто следующая жертва?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика