Мнение: Теневой флот России, рекордный экспорт нефти и вытеснение США из Индии

1. «Теневой флот» России выглядит на карте впечатляюще. Сотни танкеров-трудяг подобно муравьям перевозят российскую нефть в страны Азии, в обход западных санкций. На заглавной картинке показано расположение наших танкеров по состоянию на 10 мая (ссылка):



По оценкам крупных трейдеров, до 600 танкеров присоединились к так называемому теневому флоту, обслуживающему интересы России, а также интересы других производителей нефти, находящихся под санкциями, включая Венесуэлу и Иран.

Ценовой потолок был запущен в конце 2022 года, пишет Bloomberg. Хотя принципиальное соглашение о введении ограничения было достигнуто в начале сентября, фактический уровень — $60 за баррель сырой нефти — не был определен до начала декабря.

Этот трехмесячный перерыв дал время России, дружественным Москве посредникам и судоходным компаниям подготовиться. Что спровоцировало бум скупки кораблей.

Согласно данным VesselsValue, отслеживающего такие сделки, количество судов, купленных неизвестными владельцами, резко возросло за несколько месяцев до вступления в силу санкций.

Анонимные покупатели потратили около $3,8 млрд на 187 танкеров с начала СВО, причем резкий скачок — только в январе было продано 30 — после принятия решения о введении ограничения.

Многие танкеры идут вокруг Европы, через Балтийское море, датские проливы и Гибралтарский пролив. В этих местах у недружественных стран Запада теоретически сохраняется возможность помешать нашей торговле.

Однако запреты на вход в европейские порты ничего не дадут, современные корабли вполне могут обойти Европу без остановки. Если же западные страны решатся на какие-то более серьёзные действия, попытаются физически перекрыть проход российским кораблям, то у нас на этот случай есть подводные лодки, на которых, в свою очередь, есть торпеды.

2. Россия продолжает ставить рекорды по физическим объёмам экспорта нефти. Однако зарабатывают наши компании на экспорте всё же несколько меньше, чем раньше (ссылка):



В апреле Россия поставила рекорд по экспорту нефти и топлива с начала боевых действий в Украине вопреки обещаниям по сокращению добычи, пишет Financial Times со ссылкой на отчет Международного энергетического агентства (МЭА). При этом доходы страны от этих поставок оказались на 27 процентов меньше, чем в прошлом апреле.

Поставки нефти и нефтепродуктов за рубеж в прошлом месяце выросли на 50 тысяч баррелей в сутки, до 8,3 миллиона баррелей в сутки. При этом средние значения российского экспорта в 2022 и 2021 годах составляли 7,7 и 7,5 миллиона баррелей в сутки.

Цены на нефть нас сейчас устраивают. Однако нефтяной кризис нельзя откладывать вечно — рано или поздно нехватка мощностей приведёт к дефициту добычи, дефицит добычи — к истощению запасов, а истощение запасов — к резкому росту цен. Спасибо зелёным бесам, в обозримой перспективе нефть имеет все шансы дойти до 200-300 долларов за баррель. Плохо для Евросоюза, но зато хорошо для нас.

3. Тем временем, Россия не просто резко нарастила поставки нефти в Индию, но и успешно вытеснила с индийского рынка американскую нефть (ссылка):

В марте Россия установила новый рекорд экспорта нефти в Индию. Российские и иракские поставщики обвалили продажи в страну сырья из США, Кувейта и ОАЭ.

В первом месяце весны страна импортировала более 57 млн баррелей из России, свидетельствуют данные Минпродторга Индии.

Импорт вырос на 23% по сравнению с февралем. При этом цена немного снизилась — с $72,4 за баррель до $70,2.

Также значительно нарастил поставки в Индию и Ирак — до 38,5 млн баррелей. За них заплатили по $ 77,6 за баррель.

Рост поставок нефти из России и Ирака обвалил поставки американской нефти. Несмотря на то, что, по данным министерства торговли и промышленности Индии, сырье из США закупали по самой низкой цене, в $68,8, импорт упал в 2,3 раза. В марте в страну поставили всего 4,7 млн баррелей.

Также индийские компании купили в марте меньше нефти из ОАЭ и Кувейта, пишет EADaily. Их сырье продавалось по $85,9 и $74,5, соответственно.