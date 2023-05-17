Мнение: Королева Виктория и ее фаворит

В фильме "Виктория и Абдул"(2017) показана история английской королевы Виктории и ее фаворита из Индии. У них была разница в 40 лет и совершенно платоническая, но очень нежная, глубокая и прочная любовная связь.

Фильм снят по художественной книге, в которой сделана литературно-историческая реконструкция, но сохранились и реальные письма и записи Виктории об Абдуле. Почти все личные письма фавориту были уничтожены после смерти королевы. Но кое-что осталось и из них.

Я об этой истории ничего не знала, узнала из фильма, а потом нашла некоторые документальные источники. В фильме есть домыслы, но в целом сценарий сделан хорошо и в принципиальных для психологии моментах совпадает с исторической правдой.

Вот реальный Абдула на фото выше.

А вот королева и ее индус в фильме:

Я и о фильме этом ничего не знала, мне о нем читательница блога написала:

krylyshkuiu

Уважаемая Эволюция, здравствуйте.

В фильме "Виктория и Абдул" 2017 года, кажется, показаны элементы рыбалки.

Это забавный фильм про последние годы жизни королевы Виктории и её фаворита Абдула Карима, простого индуса, который за короткий срок стал очень влиятельной персоной.

Их первая встреча случилась в Англии во время церемонии вручения индийской монеты мохут, где неотесанный индус в яркой чалме и колпачке дикаря, нарушив все правила этикета, зачарованно уставился на королеву, разинув рот. Виктория могла бы оскорбиться, но он был как ребенок, и единственное замечание, которое сделала она позднее: "Он удивительно красив".

Абдул ведет себя скромно, но активно, и не пропускает возможности увеличить свое КП. Он увлекает королеву красочными рассказами о волшебной далёкой Индии, рассказывая о ней с большой любовью и гордостью, но с фокусом на королеве. И Виктория проводит с ним все больше времени, доверяя все больше дел и тайн. Возможно, хорошо показан момент, как Абдул рассказом погружает королеву в транс. Он показывает ей ковёр, который сплетен из разных нитей, как судьба. А в центре ковра- орнамент: птица – рожденная свободной, но навсегда заточенная в этом узоре. К концу рассказа королева максимально открыта и подвластна ему.

Ещё, вероятно, хороший момент показан во время традиционного завтрака в Шотландии на открытом воздухе. Стоит ужасная погода, дождь и ветер, но завтрак должен состояться. Придворные выглядят кисло, вполголоса жалуются. Абдула же бьет крупная дрожь, но он мужественно терпит холод, и все также преданно и восхищённо смотрит на свою королеву. Раздраженная от окружения, королева видит Абдула и прерывает церемонию, веля срочно принести ему перчатки.

Уважаемая Эволюция, я надеюсь, что Вы не зря потратите время, если решите посмотреть этот фильм.

Благодарю Вас за Ваш чудесный блог. Спасибо, что он есть у меня и за магию вокруг.

Автору тоже спасибо за рекомендацию. Предлагаю и вам, друзья, посмотреть. А потом обсудим.

Я согласна, что фильме показаны "элементы рыбалки". Более того, реальный Абдул – настоящий рыбак, в этом не может быть никаких сомнений.

Однако, все, что заметила и перечислила автор в сообщении, не точно или не совсем то.

Другое надо увидеть, рыбацких моментов в фильме очень много.

Еще больше я нашла в документальных источниках. Но и в фильме показано многое.

Не буду пока перечислять все, предлагаю вам начать самим.