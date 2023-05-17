Independent – после отмены ношения масок японцы заново учатся улыбаться

За время пандемии японцы так долго скрывали свои лица под масками, что, похоже, забыли о том, как улыбаться, пишет The Independent. И сейчас многие вынуждены учиться заново на специальных курсах «по практике улыбок», которые в Японии становятся всё более популярными после отмены ковидных ограничений.



AP

По всей Японии широкую популярность приобрели курсы «по практике улыбок», пишет The Independent. Похоже, что за годы пандемии забыли, как это улыбаться.

Ношение масок в стране отменили лишь в марте этого года. И после долгого периода изоляции многим японцам потребовалась помощь в возвращении к нормальной жизни.

Так, 79-летняя Акико Такидзава сказала, что у неё «не было возможности видеться с людьми во время кризиса, вызванного коронавирусом, и она не показывала другим свою улыбку». Курсы же напомнили ей, «насколько важными могут быть улыбки».

Хотя мастер-классы улыбок возникли в Японии ещё до смягчения ковидных ограничений, отмена обязательного ношения масок серьёзно увеличила их популярность. Так, пресс-секретарь одного из таких курсов — Egaoiku (примерный перевод: обучение улыбке) — сообщает, что между февралём и апрелем 2023 года количество участников выросло в 4,5 раза.

«Улыбка становится улыбкой только в момент передачи её другому», — приводит британское издание слова из интервью Кейко Кавано, руководительницы школы улыбок Egao Trainer Association. По её словам, люди после начала пандемии улыбаться стали меньше, так как господствовало чувство разочарования. Как минимум 4000 человек уже стали учащимися школы Egao Trainer Association, а 700 человек даже «сертифицированными специалистами по улыбкам».

«Я думаю, что движение за снятие масок вызывает некоторый страх и застенчивость», потому что «люди носят маски так долго, что, возможно, даже забыли, как выглядели лица их друзей, и иногда, когда вы видите кого-то без маски, нижняя половина кажется несколько непривычной», — цитирует The Independent слова 74-летней Кёко Миямото, одной из посетительниц курсов госпожи Кавано.

То, что пандемия серьёзно повлияла на способность японцев улыбаться, подтверждает и частнопрактикующая тренер улыбок — Михо Китано. «Японцы носят маски уже более трёх лет, и некоторые говорят, что они почти разучились улыбаться», — отмечает она. При этом, по мнению Михо Китано, тренировать выразительные мышцы лица так же важно, как и, например, мышцы рук.

Несмотря на то что маски больше не являются обязательными в общественных местах Японии, некоторым расстаться с ними довольно сложно. По мнению Хитоши Оситани, профессора Университета Тохоку, ношение масок стало частью японской культуры ещё до COVID-19. «Я думаю, что многие люди будут носить маски даже после того, как правила будут смягчены», — говорит профессор Оситани.

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