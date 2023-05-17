Скандалы: Последняя прижизненная встреча: активисты проведут фотопленэр у Дома Басевича

Фотоработы отправят чиновникам, чтобы напомнить об обязанности сохранять культурное наследие

Градозащитники Санкт-Петербурга проведут акцию «БасевичSOS» у исторического здания, расположенного по адресу ул. Большая Пушкарская, дом 7. Много лет активисты пытались добиться присвоения так называемому дому Басевича охранного статуса. Также они требовали отремонтировать заброшенное здание. Однако попытки спасти постройку не увенчались успехом: владелец приступил к демонтажу.

На территории много лет пустовавшего дома Басевича закипела работа. Рядом появились строительные бытовки и краны. По мнению градозащиты, рабочие собираются отделить фасад, а остальное отправить под снос. Вечером пятницы, 19 мая, состоится акция, посвященная историческому зданию. Ее участники сделают памятные фотографии пока еще целого дома Басевича и отправят их городской администрации.

«Мы зовем вас, возможно, на последнюю прижизненную встречу у дома Басевича. Сделаем последние фотографии уходящего памятника архитектуры», – пишут участники группы «Живой город».

Фотографии предлагается разместить в социальных сетях с хештегом #БасевичSOS и подписью «Сегодня пришли за домом Басевича. Завтра – за Эрмитажем?» Активисты также напомнили историю здания. Много лет назад его расселили, владелец дома Басевича, Академия танца Бориса Эйфмана, планировал реконструировать его в общежитие для артистов. Однако долгое время в здании не велось никаких работ. Стихия, а также регулярные пожары значительно усугубили состояние исторической постройки.

Все это время горожане пытались добиться от властей присвоения дому Басевича статуса памятника. Однако КГИОП отказал зданию в ценности. Отсрочку сноса оно получило благодаря тому, что ситуацией с объектами культурного наследия в Петербурге заинтересовался Следственный комитет. После снятия статуса вещественного доказательства по уголовному делу, а также судебного решения о законности действий застройщика, начался снос детского сада возле дома. Сейчас ведутся работы в самом здании. По мнению активистов, скоро постройку почти полностью уничтожат.

История дома Басевича показательна для Петербурга. Градозащитники уже не раз отмечали не просто невнимание к проблемам культурного наследия, а даже настоящий произвол. Ранее координатор одного из местных общественных движений заявлял о наличии в городе «строительной мафии под покровительством чиновников». Иначе текущую тенденцию не объяснить: исторические постройки отправляются под снос одна за другой, на их месте строится дорогостоящее жилье.

При этом даже те здания, которые признаны ценными, не застрахованы от печальной судьбы. Разрушить их нельзя, но можно бросить, чтобы время и климат сделали это за людей. Так, например, происходит с ансамблем Конюшенного ведомства. Памятник архитектуры петровских времен не могут восстановить уже больше 10 лет.

Здание освободили от арендаторов и закрыли якобы для реконструкции. Однако отелем Конюшенное так и не стало, после смены губернатора здание вернули городу. Но и тогда восстановить его не удалось, несмотря на миллионные затраты из бюджета. Инвесторов, желающих вложиться в развитие объекта, также не допустили, все предложенные проекты не нашли одобрения властей. При этом в прошлом году торги на право аренды Конюшенного выиграла небольшая столичная фирма без опыта работы с ОКН. Несколько лет назад здание не захотели отдать под элитный отель, теперь же в Смольном не против любой коммерции.

Позже суд признал, что аукцион прошел с нарушениями, а несколько компаний не допустили к нему незаконно. Учитывая отношение застройщиков к старинным постройкам, отмена итогов торгов может быть лучшим вариантом для сохранности здания. Однако Конюшенное по-прежнему находится в аварийном состоянии, и со временем оно будет только ухудшаться. Без помощи опытных, добросовестных и финансово устойчивых инвесторов в подобных случаях городу не обойтись.

Илья Орешкин