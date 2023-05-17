Рупор тоталитарной (кремлевской) пропаганды: Задержаны админы-вымогатели

Задержаны админы-вымогатели

МВД РФ сообщило, что задержана группа администраторов телеграм-каналов, которые занимались вымогательством при освещении региональной повестки, продавая "блок на негатив" или же шантажируя жертв публикацией компрометирующих материалов личного характера.

История уже далеко не новая – такие задержания были и ранее. Кто именно из эффективных телеграм-админов оказался замешан в вымогательстве на этот раз, МВД не сообщает.

Официальное заявление МВД.

«Сотрудниками БСТМ МВД России пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в вымогательстве денежных средств у граждан.

По оперативным данным, злоумышленники создали сеть анонимных телеграм-каналов якобы для освещения общественно-политической повестки крупных регионов Российской Федерации. Учетные записи администраторов регистрировались на сим-карты операторов мобильной связи Украины, Черногории, Словении и Испании.

Для привлечения аудитории эти ресурсы получали яркие и «токсичные» наименования. Публикуемые материалы содержали недостоверные сведения, дискредитирующие региональных руководителей и крупных предпринимателей.

За установку так называемых блоков на негатив, то есть краткосрочного или длительного нераспространения компрометирующей информации, сообщники вымогали денежные средства.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали диджитал-директора PR-агентства, а также заместителя начальника отдела федерального государственного унитарного предприятия. Следом был задержан и профессиональный журналист, который писал тексты.

Следователем СУ УМВД России по г.о. Красногорск Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части третьей статьи 163 УК РФ. В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе обысков в офисах и по адресам проживания фигурантов изъят так называемый «холодный» криптокошелек, денежные средства, мобильные телефоны, планшеты, ноутбуки, а также сим-карты, в том числе иностранных операторов связи, и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Предварительное расследование продолжается» (с) МВД РФ

Анонимность в Телеграме вещь относительная.

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Список замешанных

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