 

В районе Перово построят стоматологическую поликлинику

17.05.2023, 18:02, Новости дня
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Стоматологическая поликлиника появится на улице Новогиреевская. Об этом сообщила глава Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

По ее словам, медицинское учреждение построят за счет столичного бюджета. Проект войдет в перечень Адресной инвестиционной программы Москвы.
Пятова отметила, что для возведения поликлиники выделят участок площадью 0,29 гектара. Жители расположенных поблизости кварталов Перова получат медицинский сервис в шаговой доступности, подчеркнула она.

Также одобрен капитальный ремонт стоматологического комплекса в районе Левобережный на севере Москвы. Инвестор реконструирует комплекс и увеличит его площадь до двух тысяч квадратных метров.

Пятова сообщила, что в подземной части разместится зуботехническая лаборатория. Помещения для стоматологических услуг расположатся на первом этаже, на втором будет школа зубных техников и офисные помещения, сообщает на сайте столичного Стройкомплекса.

В Москве продолжается масштабная программа обновления поликлиник. В нее включили 200 зданий, некоторые из которых были построены около полувека назад и ранее.

На текущий момент программа выполнена на 40%: отремонтировано 39 взрослых, 38 детских и три детско-взрослых поликлиники общей площадью 270 тысяч квадратных метров. Они находятся в 62 районах столицы.

Обновленные поликлиники удобны для врачей и пациентов. Для посетителей с симптомами инфекционных заболеваний оборудуют отдельный вход. Навигация в реконструированных поликлиниках удобна и позволяет избежать возникновения очередей.

Для медиков доступны комнаты отдыха, где можно перекусить и обсудить рабочие вопросы. Пациенты ожидают приема специалиста в комфортных условиях с мягкими диванами, телевизорами, кондиционерами и кулерами с питьевой водой.

Для обновленных поликлиник закупают новейшее оборудование: аппараты УЗИ и рентгена, маммографы. В головных отделениях устанавливают магнитно-резонансные и компьютерные томографы, аппараты для контроля состояния пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и другую медицинскую технику.


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