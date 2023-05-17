Apple iPhone теперь позволяет пользователям оцифровывать собственные голоса

Новая функция iPhone от компании Apple Personal Voice позволяет пользователям воссоздать свой собственный голос всего за несколько минут. Нововведение стало частью нового обновления для iOS 17, ориентированного на людей с ограниченными возможностями.

Как утверждается, Personal Voice предназначена для людей, которые могут потерять способность говорить из-за болезни или несчастного случая. Для создания Personal Voice пользователи должны прочитать случайные фразы, а затем записать “голосовое сообщение” продолжительностью 15 минут на iPhone или iPad.

Устройство программируется на звучание голоса пользователя с помощью машинного обучения. Живая речь – еще один вариант, который можно комбинировать с реконструированными голосами. Это позволяет пользователям воспроизводить свой голос во время разговоров или озвучивать набранный текст.

Apple гарантирует, что эти новые функции будут также защищать конфиденциальность пользователей и безопасность данных. Ожидается, что эти функции для людей с ограниченными возможностями будут доступны уже к концу 2023 года.