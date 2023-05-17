 

Apple iPhone теперь позволяет пользователям оцифровывать собственные голоса

17.05.2023, 17:30, Разное
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Новая функция iPhone от компании Apple Personal Voice позволяет пользователям воссоздать свой собственный голос всего за несколько минут. Нововведение стало частью нового обновления для iOS 17, ориентированного на людей с ограниченными возможностями.

Как утверждается, Personal Voice предназначена для людей, которые могут потерять способность говорить из-за болезни или несчастного случая. Для создания Personal Voice пользователи должны прочитать случайные фразы, а затем записать “голосовое сообщение” продолжительностью 15 минут на iPhone или iPad.

Устройство программируется на звучание голоса пользователя с помощью машинного обучения. Живая речь – еще один вариант, который можно комбинировать с реконструированными голосами. Это позволяет пользователям воспроизводить свой голос во время разговоров или озвучивать набранный текст.

Apple гарантирует, что эти новые функции будут также защищать конфиденциальность пользователей и безопасность данных. Ожидается, что эти функции для людей с ограниченными возможностями будут доступны уже к концу 2023 года.


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