«Что этот джентльмен себе позволяет?»: в Голливуде начали переснимать вестерны, чтобы убрать из них упоминания рабства

Режиссёру Квентину Тарантино пришлось перемонтировать и частично доснять и доозвучить фильм «Джанго освобождённый», чтобы он стал политически корректным и не содержал упоминаний о рабстве. Он пошёл на такой шаг по совету адвокатов после неоднократных обвинений в расизме и угроз.

Новая версия ленты длится всего 16 минут, не считая титров. Все реплики в ней абсолютно корректны и проверены Антидиффамационной лигой. В новом сюжете рабство не существует и никогда не существовало, а белые герои ведут себя «в соответствии с принципами хорошо усвоенной вины и деятельного раскаяния», являясь «правильными ролевыми моделями для зрителей из числа угнетающих групп».

Ожидается, что после этого фильму вернут хотя бы часть наград, отозванных после критики со стороны общественных активистов и авторитетных газет, таких как New York Post.

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