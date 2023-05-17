Скандалы: Дебошир из семьи президента

Как в России живёт Каримов-младший, подозреваемый в домашнем насилии

Сын экс-президента Узбекистана 57-летний Пётр Каримов может стать фигурантом уголовного дела о насилии в семье. Вчера с тупой травмой живота, сотрясением мозга и кровотечением доставили в больницу его сожительницу — 45-летнюю Юлию Сметанкину. Инцидент случился в высотке на Подмосковном бульваре в Красногорске, где живёт пара.

По словам потерпевшей, Каримов вернулся домой из Узбекистана в крайне возбужденном состоянии и потребовал, чтобы Сметанкина опять купила ему билет в Ташкент. Женщина рассказала, что после отказа Каримов бросил ей в голову мобильный телефон, а потом повалил на пол и избил ногами.

Сожители ссорились настолько громко, что соседи дважды вызывали полицию. Каримова задержали лишь на второй раз. Его доставили в отдел МВД, допросили и отпустили, пока он в статусе подозреваемого. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. От источника известно, что Сметанкина собирается зафиксировать причинённые ей побои.

Пётр Каримов и Юлия Сметанкина жили в гражданском браке последние три года: то в Красногорске, то в Ташкенте.

Как живут Пётр Каримов и Юлия Сметанкина?

Формально Пётр Каримов прописан в трёшке панельного дома на Осеннем бульваре (район Крылатское), её стоимость — около 27 миллионов рублей. Из плюсов: кругом лесные массивы, рукой подать до пляжей Москвы-реки, чудесный вид открывается из окон. Также Каримов был зарегистрирован в подмосковном Долгопрудном в кирпичной высотке, там у него скромная студия ценой до 10 млн рублей. Ещё сын экс-президента Узбекистана занимал просторные апартаменты на территории московского консульства этой страны, которое расположено в переулках Большой Якиманки, недалеко от Парка Горького.

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Но фактически Каримов с супругой проживают совсем в другом месте — в четырёхкомнатной квартире новостройки бизнес-класса на Подмосковном бульваре в Красногорске. Там у четы и произошёл конфликт. На вторичке такую недвижимость можно купить за сумму до 20 млн рублей.

Об уровне жизни пары много говорит аккаунт Сметанкиной на портале «Авито». Она продаёт там премиальную ювелирку, люксовую одежду, элитную мебель, антикварные книги и серебряные ложки 1860 года. Самыми дорогими проданными ею лотами стали таунхаус в Краснодаре за четыре миллиона рублей, а также флейты J.G.Humming и Muramatsu 14K суммарной стоимостью 6,5 миллиона рублей.

Про Юлию Сметанкину известно, что она родом из Воронежа и официально нигде не работает. Среди её хобби — игра на флейте. Как музыкант она принимала участие в российско-японском фестивале «Времена года» 2013 года. По некоторым данным, ранее она была замужем за гражданином Японии.

Несмотря на наличие доходов, Пётр Каримов является должником по исполнительным производствам. Прямо сейчас на нём висят четыре неоплаченных штрафа.

Чем занимается Пётр Каримов

Если взглянуть на официальную биографию Ислама Каримова, ныне покойного президента Узбекистана, то там либо вообще нет упоминания о его сыне, либо информации очень мало. Пётр Каримов — его ребёнок от первого брака, от Натальи Кучми, дочери гендиректора Ташкентского авиационного производственного объединения имени Чкалова.

Небольшой очерк о Петре Каримове в свое время написал его однокурсник, ныне независимый журналист Алишер Таксанов. Самый интересный момент, как Каримов-старший отправил сына в армию.

— Когда началась андроповская чистка, на тот момент первый секретарь Кашкадарьинского обкома КПСС Ислам Каримов явился к бывшей жене и потребовал, чтобы их сын ушёл служить в армию. «Иначе начнут говорить, что я помогаю Петру откосить». Увещевания экс-супруги, что сын не может служить по состоянию здоровья, да и живёт отдельно — не помогли, — пишет Таксанов.

Отслужив в армии, Пётр Каримов много учился. Он окончил Ташкентский институт народного хозяйства, аспирантуру кафедры «Международные экономические отношения», потом получил диплом московской Плехановки. В девяностых Петра Каримова, не имеющего нужного опыта работы, назначили заместителем генерального представителя Национального банка внешнеэкономической деятельности Узбекистана (ныне «Азия-инвест банк»). В нулевых он получил ещё и должность топ-менеджера в Национальной авиакомпании Узбекистана.

В настоящий момент неизвестно, чем зарабатывает на жизнь Пётр Каримов. Из национальной авиакомпании он ушёл со скандалом и судился с бывшим работодателем. В правлении «Азия-Инвест банка», судя по базе СПАРК, Пётр Каримов тоже уже не числится.

У Каримова-младшего могут быть какие-то накопления. Так, в прошлом году он якобы пострадал от мошенника, который пообещал ему за 6 млн рублей помочь вернуть вклад, застрявший в лишённом лицензии банке. Своё слово аферист не сдержал, и Пётр написал на него заявление в МВД. Не так давно Петра Каримова якобы обокрали во время полёта в Ташкент — у него пропали наличность и карточки.

Егор Пережогин

Оригинал материала: “Лайф”