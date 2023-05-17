 

Психолог: Гуф и его жена находятся в созависимых отношениях

17.05.2023, 16:45, Новости дня
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Размолвка Алексея Долматова и его жены Юлии Королевой продлилась недолго. Буквально на днях пара собиралась развестись, но до финальной точки дело не дошло.

Дело в том, что рэпер совершил красивый жест и извинился перед женой, выкупив огромный экран в центре Москвы. Получилось впечатляющее масштабом признание в любви.

Юлию такой поступок впечатлил она и простила мужа. Психолог и доктор культурологии Андрей Зберовский объяснил, что на самом деле кроется за подобного рода отношениями.

Эксперт напомнил о понятии “созависимые отношения”. Речь идет о ситуации, когда оба человека осознают проблему и неправильность своего поведения и поведения партнера, но эмоционально оказываются слишком привязаны друг другу, по этой причине не могут разойтись. Это происходит даже тогда, когда есть четкое понимание того, что отношения деструктивные.

Психолог отметила, что отношения, как у Гуфа и его жены Юлии Королевой, не являются редким случаем. Эксперт привела пример семьи, в которой имеют место пьянки, физическое насилие, измены, но, при этом, и регулярные расставания и примирения. Специалисты часто приходят к выводу, что таким людям на самом деле хорошо вместе, даже если они убедительно говорят о том, как им плохо.

Зберовская считает, что, вероятно, Гуф и Королев просто удовлетворяют какие-то свои потребности. Кто-то получает желанную популярность, кто-то — деньги, а кто-то — простое человеческое внимание и заботу, отмечает Пятый канал.


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