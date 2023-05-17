 

Москвичей предупредили о резком похолодании в выходные

17.05.2023, 16:45, Новости дня
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В российской столице к выходным ожидается наступление прохлады после по-летнему теплых дней. Ночью столбики термометров могут опуститься до +3 градусов, в воскресенье днем воздух прогреется до +22 градусов.

“К сожалению, на выходных температура понизится, хотя осадков у нас не ожидается, но произойдет адвекция холодного воздуха, поэтому минимальная температура будет порядка +3…+8 градусов”, — цитирует главного специалиста московского метеобюро Татьяну Позднякову телеканал “360”. В субботу в дневные часы температура в столице составит около +20 градусов, отмечает телеканал “360”.


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