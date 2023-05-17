 

Характеристики нового телефона Nothing Phone 2 будут слабее, чем ожидалось

17.05.2023, 16:14, Разное
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В базе данных Geekbench появилась информация о смартфоне Nothing Phone 2, которая раскрыла его характеристики. Об этом рассказал ресурс My Smart Price.

По данным источника, смартфон набрал на Geekbench 1253 и 3833 балла в одноядерном тесте и в многоядерном, соответственно. Данные показывают, что чипсет Snapdragon 8 Gen 1 также используется в Nothing Phone 2, несмотря на предыдущие сообщения о том, что это будет разогнанный 8+ Gen 1.

Также бенчмарк показал, что оперативная память в устройстве составляет 12 ГБ. Возможно, что будет доступна версия с 8 ГБ ОЗУ.

Летом 2023 года будет выпущен Nothing Phone 2. Слухи утверждают, что телефон получит AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц, аккумулятор емкостью 5000 мАч, поддержку спутниковой связи и фирменную заднюю крышку с подсветкой.


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