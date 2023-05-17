 

Xiaomi представил самый мощный телефон Poco в истории

17.05.2023, 16:13, Разное
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Xiaomi представляет “самый мощный телефон Poco в истории”. Спустя неделю после международного релиза Xiaomi открыла официальные российские продажи смартфонов Poco F5 Pro и Poco F5. Об этом рассказал официальный сайт бренда.

В социальных сетях Poco F5 Pro описывают как “самый мощный Poco за всю историю”. Он оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 и 6,67-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2K. Также в нем установлена 64-Мп камера и аккумулятор емкостью 5 160 мАч, который поддерживает зарядку мощностью 67 Вт при проводном подключении и 30 Вт при беспроводной зарядке.

Poco F5 работает на базе Snapdragon 820 Plus Gen 2 и аккумулятором емкостью 5 000 мАч. Он также имеет OLED-экран с той же диагональю, что и его “старший брат”, и аналогичную камеру.

Poco F5 поставляется с 256 ГБ встроенной памяти и 8 ГБ ОЗУ. На более продвинутую версию с 12 ГБ ОЗУ цена составляет 34 990 рублей. Poco F5 Pro с 12 ГБ ОЗУ и внутренней памятью 256 ГБ обойдется в 47 990 рублей.


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