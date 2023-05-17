Осталось $6 млрд — помощь Вашингтона Киеву может закончиться к середине лета

Средства в размере $48 млрд, выделенные США в декабре на поставки вооружения Украине, закончатся к середине лета, передаёт Politico. По данным издания, Белый дом уже обсуждает новый пакет помощи, однако предложение может встретить сопротивление со стороны некоторых республиканцев в конгрессе США.



АР

Из пакета помощи Украине на сумму $48 млрд, который конгресс США одобрил в декабре прошлого года, осталось всего около $6 млрд, что означает, что средства, выделенные на поставки вооружения Украине, могут закончиться уже к середине лета, пишет Politico.

Как отмечает издание, это заставляет некоторых американских конгрессменов беспокоиться относительно дальнейших планов Белого дома, в том числе из-за того, когда администрация президента Джо Байдена запросит очередной пакет помощи и будет ли его достаточно. При этом законодатели уверены: Вашингтон должен продолжать финансирование Вооружённых сил Украины без перебоев, особенно на фоне ожидаемого контрнаступления.

«Очень важно, чтобы администрация своевременно предоставила Украине всё необходимое для защиты и возвращения её суверенной территории», — сказала руководителям Пентагона во время слушаний в четверг сенатор Сьюзан Коллинз. Она отметила, что надеется на то, что администрация Байдена не будет тянуть с помощью Украине, как только она ей снова понадобится.

Как сообщил анонимный представитель администрации, Белый дом уже обсуждает выделение нового транша военной помощи. По его словам, пока неясно, как именно могут измениться потребности Украины во время или после контрнаступления, но Вашингтон намерен продолжать поддерживать Киев в долгосрочной перспективе.

Впрочем, в этот раз добиться одобрения очередного транша будет сложнее, предупреждает Politico. С декабря изменился не только конгресс, но и обстоятельства. На этот раз любое предложение Белого дома на Капитолийском холме в Вашингтоне может ждать противодействие со стороны «небольшой, но активной группы республиканцев», которые выступают за сокращение расходов на Украину, а также оживлённые дебаты о потолке долга.

По данным издания, администрация Байдена установила регулярный темп выделения нескольких сотен миллионов долларов каждые неделю или десять дней. В мае Вашингтон объявил о поставке беспилотников, артиллерии, систем ПВО, а также программного обеспечения и технической помощи для создания сети противовоздушной обороны Украины на сумму $1,2 млрд. Таким образом, в пакете помощи стране останется всего чуть более $4 млрд.

По словам Коллинз, очевидно, что того, что уже было выделено, Украине недостаточно. Более того, сенатор указывает на то, что доставка боеприпасов и вооружения занимает слишком много времени.

Всё чаще открыто демонстрируют разочарование темпами поставок военной помощи и в самом Киеве. Так, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обещанные Вашингтоном бронемашины «поступают партиями», что противоречит заявлению главнокомандующего Объединёнными силами НАТО в Европе генерала Кристофера Каволи, который в апреле сообщил конгрессу, что Киев получил «более 98 процентов» запрошенных машин.

—