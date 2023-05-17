Скандалы: «Называют дырку отверстием»

Производители радиоэлектроники столкнулись с дефицитом кадров

Производители радиоэлектроники и других высокоточных компаний пожаловались в Минпросвещения на недостаток квалифицированных кадров. В своем письме производители вычислительной техники и примкнувший Минпромторг пишут о том, что в «электронных» техникумах и колледжах учат мало и недостаточно. В прошлом году срок подготовки радиоинженеров, к примеру, урезали вдвое. В итоге, за вычетом каникул, электронщиков учат всего 7-9 месяцев, включая и производственную практику.

На производствах возмущены — в стране мода на технарей, курс на инженерию, а к ним после колледжа приходят одни недоучки.

Среднее звено на микроэлектронном, к примеру, производстве это и сборка, и метрология, и пайка, и даже разработка — младший инженер вполне может быть с дипломом колледжа. Как знаменитый кинослесарь Гоша из «Москва слезам не верит», без которого в НИИ ничего «не вертелось и не работало». В реальности тоже выпускник колледжа или техникума — «руки» любого, в том числе и высокотехнологичного производства.

Решение о сокращении программ обучения на радиомеханика и ряд других «технически-электронных» специальностей с 3 лет 10 месяцев до 1 года и 9 месяцев было принято летом 2022 года. Сегодня в электронных компаниях отмечают, что нехватка кадров среднего звена у них составляет 40-60%. Молодого специалиста нужной квалификации сыскать невозможно, в основном работают люди старше 40 лет.

— Иногда до курьезов доходит, — рассказали «МК» в отделе кадров «электронного» НИИ. — Недавно пришла выпускница, которая на дежурный вопрос о полупроводниках называла «дырки» «отверстиями» (электронно-дырочный p-n-p переход — основа работы транзистора. — Авт.). Мол, ей стыдно так говорить. Юноша недавно был, который окончил колледж, — он не знал, что такое гибридная микросхема. Ну, это если бы вы не знали нотного ключа и пришли в оркестр наниматься. Или не могут объяснить, почему сигнал в материале искажается, не знают волновой принцип. Или что такое «запрещенная зона» в полупроводнике… На простые вопросы большинство выпускников не в состоянии ответить. А зарплату хотят хорошую, не менее 70-80 тысяч рублей.

«Я считаю, что нужно согласовывать базовую программу, по которой отрасль получит специалистов в нормальные, адекватные сроки их обучения», — говорит гендиректор консорициума разработчиков и производителей ЭТ Арсений Брыкин. Кроме него, письмо в образовательное ведомство подписали десятки различных компаний.

— Конечно, у человека, который работает на нашем производстве, особенно с разработчиками, должна быть качественная подготовка, — говорит начальник бюро на предприятии микроэлектроники Ирина Зубцова. — Он должен знать математику, теоретическую и специальную физику. Должен разбирать в том, как действует устройство, которое он производит, проверяет или монтирует. У нас экспериментальный отдел НИИ, поэтому каждый сотрудник должен понимать, чем катушка конденсатора отличается от резистора, грубо говоря. Знать, какие бывают схемы, уметь их расчертить, знать материалы, разбираться в технологических процессах. И особое значение у производственной практики. Ее просто не может быть мало в инженерии. Но и теорию надо знать: курсовые, дипломные, проектные работы. Чтобы работать у нас, надо хорошо знать фундаментальную физику и физику твердого тела (ФТТ), физику полупроводников. Думаю, только на ФТТ нужно года два, там полно сложных формул, обозначающих состояние энергетических уровней. Прибавьте сюда физическую химию, инженерную графику — это в нашей области все в техникумах читают. Да и общеобразовательные предметы нужны. Чтобы человек был разносторонним и хорошо себя чувствовал в обществе.

Реформа высшего образования, в которое хотят вернуть лучшее из прошлого 30-летней давности, пока не затрагивает уровень среднего образования в инженерии. Что странно, ведь производства нет не только без инженера, но и без техника и квалифицированного рабочего. Особенно это касается радио-, СВЧ-, микро- или наноэлектронных предприятий. «Мы производим продукцию для разных отраслей: медтехника, бытовые приборы, измерительные приборы, продукцию для оборонной промышленности, — говорит Ирина. — Да, работают старые кадры, много пенсионеров. Практикантов мало, да и мы толковых среди них не замечаем.

— Мы в техникуме учились 4 года, и диплом, — рассказывает испытатель в компании по производству СВЧ-устройств Борис Круглов. — И лишнего было, разве что, про «лампочки» (ламповая ЭТ, не применялась в приборах с 1990-х. — Авт.). А так, все пригодилось. И основные предметы, «спецуха», технический английский, программирование. Подготовка была такая, что многим вечерникам перезасчитывали предметы на первом-втором курсах института — они это все уже проходили. У нас и преподы были вузовские, производственники. Радийщики в ЭТ всегда были высшей кастой. У нас в техникуме на отделении РА (радиоаппаратостроение) шли самые крутые ребята. Студент РА на дипломе должен был сделать собственный работающий аппарат — только за них пятерки ставили.

Станислава Одоевцева

Оригинал материала: “Московский комсомолец”