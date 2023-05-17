Открытие Шелепихинской набережной состоится в 2025 году

Готовность набережной составляет 11%, сообщил глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. Он отметил, что в 2025 году горожане получат единое благоустроенное пространство, которое протянется от Карамышевской до Краснопресненской набережной.

Загрутдинов уточнил, что сейчас ведется устройство свайного поля, необходимого для укрепления берега набережной. Также специалисты монтируют инженерные коммуникации и возводят подземный пешеходный переход.

В рамках проекта планируется обеспечить съезды с Северного дублера Кутузовского проспекта (СДКП) на Шелепихинскую набережную и 1-й Красногвардейский проспект, с Третьего транспортного кольца на СДКП и с внешней стороны ТТК на набережную и проезд вдоль Ботанического сада.

По словам Загрутдинова, Шелепихинская набережная войдет в состав большого транспортного узла. Проект реализуют в три этапа.

На первом построят 11.7 километра дорог по несколько полос движения в каждую сторону, четыре эстакады протяженностью один километр, подземный переход, очистные сооружения. Запланирована перекладка 93,8 километра коммуникаций.

На втором появится связка СДКП с Пресненской набережной и деловым центром “Москва-Сити”. На третьем этапе завершится возведение Шелепихинской набережной и прилегающей улично-дорожной сети, сообщается на сайте Стройкомплекса столицы.

В Москве ранее благоустроили набережную Марка Шагала от проспекта Лихачева до МЦК. Там оборудовали причалы со спусками, амфитеатр, кафе, шесть велопарковок, две детские площадки. Также работы прошли на Симоновской набережной от Крутицкой набережной до Восточной улицы.

В 2025 году реконструируют Карамышевскую набережную, продолжится благоустройство затона Новинки. В 2026-м работы пройдут на набережной от парка “Фили” до “Мастерской Петра Фоменко”.

В 2023 году в Москве благоустроят 19 общественных пространств в центре и других округах, сообщил ранее мэр Сергей Собянин. Специалисты обновят более 1,6 тысячи дворов, отремонтируют 14 тысяч подъездов.

Работы пройдут на 74 парковых территориях, включая берега рек Шмелевка, Кузнецовка и Жужа. Также запланирован капитальный ремонт в 2300 домах.