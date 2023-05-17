 

Эмоциональные качели: Айза обиделась на Гуфа после его примирения с женой

17.05.2023, 15:28, Новости дня
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Созависимость – современное и более официальное название того, что ранее в народе называли “эмоциональные качели”. Именно в таком виде психологической связи и призналась Айза, заговорив о своем бывшем муже Гуфе.

Многие, наверное, оказались в курсе семейных перипетий в семье рэпера, особенно после скандала, который разразился в Таиланде. Тогда Алексей Долматов (Настоящее имя Гуфа – Прим. ред.) запер свою жену Юлию Королеву на вилле и отобрал у нее документы. Девушке чудом удалось улететь с Москву с крошечной дочкой, после чего супруги во всеуслышание объявили о разводе.

Сразу после этого Айза начала жалеть, поддерживать бывшего мужа и говорить налево и направо о том, какой он замечательный отец. Зафиналила она свою радость шуткой про то, что теперь может вновь считаться “бабой Гуфа”.

Однако, как говорится, недолго музыка играла: ссора сошла на нет, а разводиться Гуф передумал. Теперь и вовсе стало известно о том, что Айза обиделась на Гуфа после его примирения с женой. Якобы он использовал ее в роли “жилетки и спасительницы”, а придя в себя вновь пошел по проторенной дорожке и вернулся к Юлии Королевой.

“Если я буду вестись на его нытье и жалобы, можете закидать меня камнями!”, – эмоционально заявила разгневанная Айза о прекращении общения с Гуфом.


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