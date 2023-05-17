 

Из-за ошибки текстового редактора студентов МФТИ три года учили астрологии

17.05.2023, 15:13, Разное
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Студенты Московского физико-технического института три года изучали астрологию вместо астрономии.

Ошибка в учебном плане была допущена из-за того, что некорректно написанное слово было автоматически исправлено текстовым редактором. Учёный совет института по традиции не ознакомился с документом и утвердил его автоматически.

Ошибку заметили только при защите курсовых работ по астрологии.

– Мы были удивлены и раздосадованы количеством работ по предсказаниям Ванги, Нострадамуса, Мессинга и Кейси. Сперва хотели поставить всем двойки и отчислить, но потом выяснилось, что это ошибка искусственного интеллекта. В таком случае студенты выполнили учебную программу, – пояснил декан факультета астрофизики Максим Кацман.

Педагог добавил, что слушателям в целом понравился курс астрологии. Поэтому вуз планирует пригласить в качестве преподавателей предмета ведущих астрологов страны.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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