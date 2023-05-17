Ногти цвета флан – карамельно-кремовый маникюр для элегантных женщин (фото)

В этом сезоне в тренде маникюр в карамельно-кремовых тонах. На этот дизайн модных представительниц прекрасного пола вдохновил очень вкусный и красивый десерт по названием флан. Это заварной пудинг с сахарным сиропом, микс воздушного суфле с карамельным послевкусием, забыть которое никогда не сможет тот, кто однажды попробовал это блюдо. Он поражает не только вкусом, но и красотой, и ногти в концепции такого маникюра выглядят особо привлекательно.

Концепция

Крем-карамель переливается различными коричневыми оттенками. Внизу от светлый, поскольку речь идет о сливочном слое, а сверху коричневый, поскольку это карамель. Эти слои соединены, что позволяет получить оригинальное омбре. Именно так выглядит маникюр в карамельно-кремовом стиле. Цвет флана более чем оригинален.

Он слишком прозрачен, чтобы его можно было назвать молочным и слишком светел для того, чтобы называться коричневым. Это очень теплый, насыщенный множеством оттенков цвет в сочетании с большим количеством глянца. Ногти выглядят просто потрясающе, и вы можете сами в этом убедиться.

Преимущества

Непременным плюсом является красота, поскольку это очень красивый, нежный и стильный маникюр. В нем сочетается множество оттенков и промежуточных цветов, от рыжего и светло-кофейного до коричневого, чего нет в других дизайнах маникюра. Также преимуществом является то, что этот вариант подходит практически к любой внешности женщины, может быть использован в любом возрасте, на ногтях любой длины и формы, он отлично стилизуется. Вы можете выбрать любой стиль, и дизайн данного маникюра будет уместным. Он дополнит лук, сделает его оригинальным и эффектным. Также преимуществом можно назвать аккуратный внешний вид. Блестящие ногти нейтрального и ненавязчивого цвета выглядят ухоженными, маникюр смотрится эффектно, его можно назвать работой высокого качества. То идеальный нейл-дизайн для интеллигентных женщин, поскольку несколько напоминает нюд, но выглядит более ярким и не скучным.

Особенности

К ним относится толстое глянцевое покрытие. Попросите своего мастера не жалеть топа, пусть покроет поверхность ногтей топом в несколько слоев. Финального покрытия должно быть много, чтобы дизайн напоминал внешний вид обильно покрытого сахарным сиропом десерта. Точнее, это не сироп, а кремово-карамельная консистенция со стильной расцветкой, замечательно смотрящейся на ногтях. Это, конечно же, шутка, ваш мастер наверняка является профессионалом и знает, насколько важным является верхний обильный глянцевый слой.

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Соленая карамель

Это очень стильный оттенок, максимально напоминающий нюдовые тона. Такие ногти будут уместными для любого выхода и ситуации. Это замечательный деловой маникюр, в котором нет ничего лишнего и кричащего, это также идеальный праздничный дизайн, который подойдет к любому наряду, как к свадебному, так и к наряду выпускницы. На этом фоне отлично смотрятся дополнительные декоративные элементы, например, металлические детали. Можно использорвать модное сейчас желтое или белое золото, сочетание с которым смотрится очень нежно и женственно.

Молочная ириска

Наверняка многие помнят из детства вкус молочной ириски, сейчас есть возможность вспомнить ее привлекательный вид. Это очень красивый нежный цвет, который также многие называют нюдовым, однако это не совсем так. В нюдовом есть немного розового оттенка, в молочной ириске его нет. Здесь акцентным является чистый светлый бежевый цвет. Это оттенок кофе с молоком (молока достаточно много), цвет вкусного крема, который идеально сочетается с другими цветами и декоративными украшениями. Выберите золото или серебро, стразы или блестки, все эти красивые детали украсят ногти и сделают маникюр нарядным.

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Цвет camel

Это очень оригинальный, более насыщенный и темный цвет, который идеально стилизуется под любой лук и красиво сочетается с любым оттенком кожи (кроме темного загара). Верблюжий цвет сейчас в тренде, его терракотовый оттенок смотрится эффектно и дорого. Глянцевое блестящее покрытие ногтей с используемым цветом верблюжьей шерсти будет выглядеть очень привлекательно в сочетании с украшениями на пальцах. А если их нет, можно использовать декоративные элементы в виде глиттера, страз или блесток.

Вместо заключения

Если вам понравился дизайн кремово-карамельного маникюра, вы можете остановиться на одном определенном оттенке, о котором шла речь выше. Можете также сочетать разные варианты, такая идея отличается большой оригинальностью. К примеру, можно оформить один палец в оттенок темного шоколада, затем молочного, после акцентировать внимание на верблюжьем цвете, плавно перейти к соленой карамели и молочной ириске.

То есть, каждый ноготок будет уникальным, а все вместе они составят концепцию модного тренда. Проявите фантазию, взяв за основу идею цвет флан, поэкспериментируйте, добавьте оригинальных деталей, изобретите свой оттенок, чтобы ваш маникюр стал уникальным и оригинальным на сто процентов.