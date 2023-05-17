Конусообразные щипцы и термозащита: советы и рекомендации по завивке стойких локонов

Наверняка вы мечтаете о том, чтобы локоны на ваших волосах были красивыми и устойчивыми. Добиться такого эффекта несложно, если придерживаться некоторых правил и следовать рекомендациям. Советы о том, как добиться стойкой завивки на весь день, вы найдете в данной статье.

Определитесь с выбором

Очень важно подобрать качественный прибор для завивки, который поможет вам сформировать идеальные локоны. Прежде всего вам надо определиться с диаметром, принимая во внимание то, что больший диаметр сделает локоны крупными, меньший – — мелкими. Рассмотрите разные модели в Интернете, сравните цены и качество с теми, которые вы видели в магазине, это вам поможет правильно определиться с выбором.

Рассмотрите предложенные варианты

Есть много разнообразных приборов для завивки. Это может быть утюжок и конусообразные щипцы, открытый фен или фен с расческой. Многое зависит от густоты и длины ваших волос, а также от того, каким из приборов вам будет работать. Посмотрите видео в Интернете, чтобы иметь об этом полное представление.

Остановите выбор на качественном товаре

Не стоит экономить деньги и покупать некачественный товар. Имеется в виду степень защиты волос от высоких температур, которая зависит от покрытия. Правильным решением будет выбрать тефлоновое или керамическое, которое не так сильно повреждает волосы. Есть фены с эффектом ионизации, они также сохраняют структуру волос. Также отрицательные ионы помогают снизить уровень электризации волос. Не стоит покупать дешевые варианты, которые могут сделать волосы ломкими и тусклыми, старайтесь выбирать современные усовершенствованные приборы нового поколения.

Используйте правильную технику завивки

Если вы хотите придать своим волосам более объемный эффект, держите плойку вниз. Это поможет добиться больших локонов у корней, и прическа будет выглядеть более пышной. А если ваши волосы объемные и густые, держите плойку горизонтально или по диагонали.

Применяйте средства термозащиты

Даже при наличии современных приборов для завивки не стоит забывать о том, что волосы все равно соприкасаются с горячими предметами. А это означает, что риск их повреждения достаточно велик. Чтобы его снизить до минимума, необходимо перед укладкой использовать средства термозащиты. Ассортимент стайлинговых средств подобного плана очень велик, вы можете выбрать наиболее подходящие для своего типа волос. Это поможет вашим локонам оставаться не только устойчивыми и красивыми, но и здоровыми.

Контролируйте время

Не стоит отказываться от контроля над временем во время завивки локонов. Всегда помните о том, что волосы не должны подвергаться слишком длительному воздействию высоких температур. Поэтому нанесите стайлинговое средство на прядь, немного подождите, пока она высохнет, оберните вокруг плойки и подержите непродолжительное время (как только волосы станут теплыми, можете снимать их с щипцов).

Ограничьте количество процессов завивки

Если вы будете завивать волосы каждый день, они могут быстро потерять свою привлекательность. Старайтесь делать это не очень часто, а если хотите гордиться своими локонами, попробуйте завивку на бигуди или используйте другие максимально безопасные способы.