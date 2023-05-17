Mail.ru запустил единый сервис Mail Space

ВК сообщает, что пользователи Mail.ru, использующие облачные сервисы и почту, теперь могут подписаться к единому Почтовому пространству. Подписчики получают доступ к большему пространству для хранения писем, файлов и других данных. Они также могут быстро загружать файлы и обмениваться данными объемом до 100 Гб.

Подписка также означает, что пользователи не будут видеть рекламу. Новый инструмент очистки позволяет удалять элементы одним щелчком мыши в настольной версии, а важные сообщения недоступны для удаления. ВК заявил, что пользоваться услугами Mail.ru безопасно и удобно. Mail разбирает всю входящую почту по папкам, а Cloud распознает лица и объекты, выбирая из них лучшие кадры.

Лаборатория Касперского также подтвердила, что компания проверяет на безопасность все файлы и вложения в Почте Mail.ru, а также в Облаке. Mail Space предлагает различные тарифы подписки для разных объемов хранения. До 30 июня можно получить скидку до 75% на все подписки. Платежи принимаются через VKPay, банковские карты или приложения для iOS и Android.