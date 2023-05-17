Hill – РФ играет ключевую роль в Арктике — и с ней надо договариваться

Председательство в Арктическом совете перешло от РФ к Норвегии. На фоне украинских событий деятельность совета изменилась коренным образом. Напряжённость между Москвой и другими членами организации достигла такого уровня, что уже не идёт речи ни о какой практической пользе от её работы. Однако эксперты The Hill уверены: ещё есть шанс найти точки соприкосновения.



AP

На прошлой неделе председательство в Арктическом совете перешло от РФ к Норвегии. The Hill сообщает, что официальная церемония передачи места председателя была проведена в онлайн-рхежиме. Напряжённость между Москвой и другими членами совета сейчас на беспрецедентно высоком уровне, однако, по мнению издания, есть шанс найти точки соприкосновения.

Нынешние условия работы совета сильно отличаются от того, что происходило за 27 лет его существования. Так, в марте 2022 года организация временно прекратила свою деятельность после того, как семь из восьми её членов заявили о невозможности продолжения работы на фоне конфликта на Украине. И хотя спустя три месяца работа возобновилась, речь тогда касалась лишь тех проектов, к которым не имеет отношения Россия.

Таким образом, Москва оказалась председателем в организации, которая не хочет с ней сотрудничать. В итоге большая часть важной деятельности совета была заморожена. The Hill напоминает, что именно РФ играет ключевую роль в регионе, учитывая размер её территории, население и историю. Именно поэтому отсутствие взаимодействия между Россией и Западом уже негативно сказывается в самых различных областях, начиная от качества жизни коренных народов, сбора научных данных до поиска и спасения.

Эксперты издания уверены, что можно найти возможность преодолеть разногласия, как это удалось сделать во время холодной войны. Тогда в 1973 году было подписано Соглашение о сохранении белых медведей, а в 1987 году — Мурманская инициатива о международном сотрудничестве в Арктике. Вот и сегодня надо думать не о том, кто участвует в той или иной деятельности, а концентрироваться на конечной пользе. Для этого, по мнению издания, следует изменить схему работы, расставив новые приоритеты, и выявить те аспекты, которые оказывают наибольшее влияние на население Арктики. И вот именно они должны получить наивысшее операционное, а не политическое, внимание.

Безусловно, в таком случае изменения коснутся и самого Арктического совета. На первый план выйдет практическая работа, а не политические посиделки под руководством той или иной страны. Хотя и в них нет ничего плохого, по мнению экспертов, им стоит отвести менее публичную роль. Тогда можно будет сохранить возможность сотрудничества по более широкому спектру важных вопросов, как, например, управление рыболовством в Арктике.

В нынешних условиях Норвегии, новому председателю Арктического совета, не позавидуешь. Ей придётся наладить работу организации таким образом, чтобы не создалось впечатление заигрывания с Россией. С другой стороны, пишет The Hill, ни одна другая страна не имеет такого опыта сотрудничества с Россией по вопросам Арктики, как Норвегия. Здесь огромную роль играют их история и география. Поэтому, возможно, ей удастся выстроить столь необходимый диалог. В таком случае у Арктического совета есть шанс не только пережить нынешний кризис, но и стать сильнее, чем раньше.

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