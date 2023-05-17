Скандалы: Зашёл на посадку

Задержание Владимира Егорова стало началом конца бизнес-империи, созданной экс-губернатором Александром Уссом

Миллиардера и одного из самых влиятельных строительных магнатов Сибири Владимира Егорова называли «королём госзаказа» и «кошельком» экс-губернатора Красноярского края Александра Усса. Таким образом, его задержание может свидетельствовать о том, что силовики вплотную подобрались к бывшему руководителю одного из крупнейших регионов России.

До недавнего времени казалось, что уход Усса никак не пошатнул позиций девелопера, пользовавшегося его особым расположением: 26 апреля уже новый руководитель региона, и.о.губернатора Красноярского края Михаил Котюков вручил Владимиру Егорову* почётный знак «200 лет Енисейской губернии». Но ровно через 20 дней, 16 мая строительный магнат был задержан в аэропорту, сразу после посадки самолёта, возле трапа.

О тесной связи арестованного и экс-губернатора Александра Усса в Красноярском крае было известно каждому. Впрочем, своей «тесной дружбы» они и не пытались скрывать: Егорову доставались самые привлекательные и денежные контракты, и, при этом, сходили с рук любые «шалости».

Например, после того, как его компания строительная компания в 2017 году произвела капитальный ремонт Коммунального моста через Енисей, иначе, как «стиральной доской» этот объект красноярские водители не называли. При этом, контракт предусматривал полную замену проезжей части, до самых бетонных перекрытий. Работы обошлись в 385 миллионов рублей, а «Сибиряк» был единственным участником торгов. И если с момента своего открытия до первого капитального ремонта Коммунальный мост простоял 55 лет, то до второго капремонта объект продержался всего пятилетку.

Ещё один скандал с участием фирмы Егорова «Сибиряк» связан с застройкой территории бывшего комбайнового завода. Предприятие, некогда имевшее оборонное значение было эвакуировано в Красноярск в годы Великой Отечественной войны, и к концу 20 века оказалось фактически в центре разросшегося города. В девяностые комбайновый завод тихо «приказал долго жить» и, разумеется, освободившийся участок земли стал вызывать неподдельный интерес у многочисленных застройщиков.

Разумеется, опередил всех вездесущий Егоров. При этом, при сносе цехов и других помещений предприятия, «под раздачу» попало несколько зданий ещё XIX века постройки, имевших по мнению краеведов, культурно-историческую ценность. Но главе компании «Сибиряк» подобные пустяки легко сошли с рук. Но скандал всё-таки разразился. Когда стройка уже шла полным ходом, и несколько домов даже были сданы в эксплуатацию, краевая прокуратура, неожиданно обнаружила грубейшее нарушение земельного законодательства: оказывается, участок, на котором ведётся строительство, является федеральной собственностью, а, следовательно, ни краевые, ни городские власти не имели права распоряжаться этой землёй и выдавать Егорову разрешение на строительство, которое сейчас приостановлено. Дело находится в суде, и чем эта история закончится, пока не понятно.

Ещё одна громкая история связана с арестом сына Владимира Егорова – Константина, который являлся, к тому же, исполнительным директором «Сибиряка». Уголовное дело было связано с хищениями при поставках оборудования для краевой больницы. Следствие по нему пока ещё не завершено. При этом, новый хирургический корпус Красноярской краевой больницы, который строила компания Егорова, был сдан в эксплуатацию с опозданием почти на год, за что фирма «Сибиряк» была оштрафована на один миллион рублей.

Но самые громкие скандалы были связаны со строительством объектов Универсиады-2019. Прокурорские проверки начались практически сразу после окончания Студенческих игр. Красноярские экологи возмущались необоснованной вырубкой десятков тысяч деревьев, заказчики работ один за другим начали предъявлять «Сибиряку претензии. Так руководство Сибирского федерального университета потребовало устранить многочисленные недостатки в комплексе общежитий «Перья» в Студенческом городке, а в феврале этого года СФУ подал иск на «Сибиряка» с требованием отремонтировать аварийный корпус Свободном, 82 стр. 12. Спустя несколько месяцев после начала эксплуатации по зданию пошли трещины, дали безопасности его пришлось закрыть. В конце 2022 года после прокурорской проверки было заведено уголовное дело о незаконной приемке объекта. За работы было уплачено более 500 миллионов рублей.

Примечательно, что одним из основателей и президентом СФУ был краевой спикер а затем и губернатор Александр Усс. В его бытность контракты Егорова с университетом исчислялись десятками миллиардов рублей.

Разумеется, после того, как Александр Усс утратил свои позиции, иммунитета от преследования правоохранительных структур лишился и Владимир Егоров.

Стоит заметить, что в поле зрения правоохранительных органов задержанный накануне строительный магнат попадает не в первый раз.

Почти четверть века назад Егоров едва не «погорел» на программе переселения жителей Таймыра и Норильска в южные районы Красноярского края: средства, выделенные на эти нужды, оказались разворованы. Но то ли влиятельные друзья, помогли, то ли у Егорова были хорошие адвокаты, а может и действительно в тот раз он был не виноват, но пробыв несколько месяцев под следствием, он вышел на свободу с чистой графой «судимость» в биографии. А может тогда ценой свободы Егорова стали какие-то другие «договорённости», поскольку через некоторое время он неожиданно стал «потерпевшим» в уголовном деле о даче взятки в размере 250 тысяч долларов заместителю губернатора Лебедя Валерия Суладзе.

Как депутат Красноярского городского Совета Владимир Егоров запомнился в основном скандальными выходками, нецензурной бранью и неприкрытым лоббированием интересов своей строительной фирмы. Но до тех пор, пока Александр Усс стоял у руля Красноярского края, Егорову всё сходило с рук.

Вполне возможно, что с приходом нового руководителя региона началась «зачистка поляны» и вскоре на красноярском строительном рынке появятся новые игроки, подконтрольные уже Михаилу Котюкову.

* Егоров Владимир Владимирович внесен Минюстом в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента

Андрей Козлов

Оригинал материала: “Наша Версия”