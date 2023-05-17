 

Опасный груз – в Домодедово задержан пассажир с колодой радиоактивных карт

17.05.2023, 14:10, Новости дня
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Опасный груз был обнаружен в среду, 17 мая, сотрудниками московской таможни в аэропорту Домодедово. У гражданки Вьетнама, сообщает портал VSE42, в багаже нашлась колода крапленых игральных карт. Упаковку сразу же изъяли и поместили в радиационно-защитный сейф, чтобы уберечь присутствующих от излучения.

Прилетела женщина, пишет портал Царьград, транзитом через ОАЭ и смело направилась через “зеленый” коридор, где и была отправлена на дополнительную проверку.

Представители Федеральной таможенной службы, сообщило агентство RT, сообщили о том, что подобная маркировка карт используется нечистыми на руку игроками в карты для того, чтобы быстро найти в колоде нужную карту. В качестве помощи для этого мошенниками используется дозиметр.


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