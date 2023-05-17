С надписями, декоративными вставками или черные: какие футболки в моде этим летом

Футболки, которые являются воплощением непринужденного стиля, остаются в моде на протяжении многих поколений. Эти простые и универсальные предметы одежды всегда находятся в центре нашего, предлагая бесконечные возможности для личного самовыражения. Это делает их любимым предметом одежды во всем мире.

Возможности персонализации футболок безграничны: от любимых слоганов и целей до поддержки любимых спортивных команд.

Летом 2023 года в области футболок будут господствовать представленные ниже тренды.

С декоративными вставками

Среди тенденций лета 2023 года можно увидеть футболки с разными декоративными вставками. Встречается декор в виде вшитых ремней, цепей, а также варианты с камнями. Яркие детали желательно сочетать с более спокойным низом.

Ручной дизайн

Ручной дизайн— это великолепный способ продемонстрировать свою индивидуальность. Будь то украшение топов дерзкими лозунгами или игривыми каракулями, возможности для самовыражения через дизайн футболки безграничны. Дайте волю своей фантазии и продемонстрируйте свою индивидуальность в одежде.

Тай-дай

Мода 2000 года вернулась, а вместе с ней и любимые тенденции того времени. Теперь можно в полной мере насладиться спектром ярких и смелых оттенков, так как узоры тай-дай возвращаются в моду. Прелесть этой тенденции заключается в том, что такой эффект можно создать своими руками. Попробуйте покрасить футболку в домашних условиях, чтобы получить единственный и неповторимый дизайн. При создании модного образа старайтесь не сочетать принт тай-дай с контрастными узорами, пусть тай-дай займет центральное место.

Волнистый текст

Этот стиль позволяет окунуться в винтажную атмосферу шестидесятых, когда в тренде был волнистый текст. Современный подход к классическому дизайну основан на игре слов и фокусировании внимания на тексте. Можно создать неизгладимое впечатление с помощью волнистого жирного шрифта. Можно подчеркнуть свой стиль игривыми цветочными акцентами и привнести таким образом в свой гардероб изюминку.

Кожа гладкая и свежая: дермопланирование, или Зачем женщине нужно брить лицо

Редкий кадр: Викторя Исакова показала подросшую дочь от Юрия Мороза (новое фото)

Бразилец проезжает 36 км на велосипеде ежедневно, чтобы отвести любимую домой

С надписями

В моду вновь вернулись модели с надписями. У популярных дизайнеров в коллекциях можно часто встретить модели со слоганами и мотивирующими фразами.

На витринах магазинов можно увидеть футболки на которых напечатаны целые куски текста. Смысловой посыл может быть самым разным.

Черные футболки

Этот тренд, безусловно, оценят любители сдержанного стиля в одежде. Предлагаются варианты модных черных футболок с различными рисунками и надписями, что позволяет создать акцент в образе.

Такие футболки хорошо сочетаются с джинсами, кожаной юбкой, шортами, юбкой с запахом, брюками. В 2023 году вернулись джинсовые юбки макси, поэтому можно попробовать создать образ с двумя этими вещами.

Футуристические мотивы в стиле ретро

Ретрофутуризм отсылает к событиям прошлого. Ностальгические мотивы на футболках сочетаются с элегантной эстетикой сегодняшнего дня. Выбрав такую модель, можно продемонстрировать свою признательность этому стилю.

В заключение

Футболки — это идеальное полотно для выражения своей индивидуальности через одежду. Возможности для создания уникального образа безграничны – можно выбрать смелую графику или причудливые иллюстрации. Играя с узорами, цветами и текстурами, вы обязательно сможете заявить о себе.