Тупой боб – одна из самых трендовых стрижек лета: как подобрать челку

Тупой боб является универсальной стрижкой, которая длительное время не выходит из моды, и есть все предпосылки к тому, что она останется в тренде и дальше. Концепцией стрижки предусмотрен ровный срез, небольшая длина и наличие челки, которая также в последнее время находится на вершине моды. Как подобрать челку, чтобы прическа подчеркивала красоту черт лица, пойдет речь в данной статье.

Ровная челка

Речь идет о классическом тупом бобе с такой же ровной челкой, как и срез по длине волос на затылочной и боковых зонах. Прическа выглядит очень стильно, она отлично подойдет обладательницам утонченного и сердцевидного лица. Длина подбирается произвольно, в зависимости от вкуса и предпочтения.

Детская

Очень эффектная и креативная прическа, которая подчеркнет красоту черт лица, является моделирующей и омолаживающей. Длина челки выше бровей (насколько выше, решать вам), сама челка может быть прямой, рваной, текстурированной, взъерошенной. В данном случае структура волос не имеет значения, они могут быть как густыми, так и тонкими.

Тонкая

Отличный выбор прически для обладательницы тонких волос. Техника стрижки настолько оригинальна, что позволяет даже самым тонким волосам выглядеть просто восхитительно. А тонкая челка смотрится максимально гармонично, она идеально вписывается в концепцию, где большей густоты и нем надо.

Асимметричная

Челка этой оригинальной формы максимально гармонично вписывается в концепцию прически тупой боб. Она делает форму стильной и креативной, отлично подходит для волос любой длины. Кроме того, такая челка отлично справляется с моделирующей функцией, поскольку визуально делает квадратное и круглое лицо овальным. Плюсом является и то, что она отвлекает внимание от второго подбородка и по праву является омолаживающей.

Боковая

Тупой боб с боковой челкой смотрится просто превосходно. Это красота и креативность, экстравагантность и стильность, это также дополнение к любому образу, поскольку такая прическа идеально стилизуется. Боковая челка может быть разной длины, все зависит от индивидуального вкуса и предпочтения.

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Челка-шторка

Очень женственная, нежная и эффектная прическа, моделирующая форму лица. Тупой боб с челкой-шторкой — это универсальный вариант, поскольку подходит для волос любой структуры, а также разных типов лица. Важно правильно выбрать длину, от этого будет зависит то, как челка поможет приблизить форму к идеальной овальной. К примеру, челка-шторка на уровне скул сделает узкое лицо шире, а на уровне середины щек — сузит круглое или квадратное.

Французский боб

Речь идет о модели прически длиной до подбородка и не длиннее. Челка в данном случае может быть ровной также произвольной длины. Отлично смотрится челка-шторка с ровным или боковым пробором. Волосы могут быть ровными или волнистыми, в любом случае прическа будет смотреться восхитительно.

Боб до плеч с челкой

Очень стильно смотрится тупой боб до плеч с челкой. Здесь также длина и форма челки зависит от вашего выбора. К примеру, обладательницам овальных и тонких лиц можно использовать тупой срез, круглолицым девушкам лучше подойдет асимметричная или челка-шторка. Преимуществом такой модели прически является то, что ее можно легко трансформировать в другие варианты (к примеру, сделать «мальвинку», собрать в хвостик или петлю).

Правила ухода

Тупой боб относится к разряду красивых и практичных стрижек. Преимуществом является то, что какую бы модель прически вы ни выбрали, укладывать ее будет очень просто. Используйте фен и брашинг, утюжок или плойку, можно просто высушить волосы естественным способом без применения приборов. Техника стрижки предусматривает сохранение формы даже при отсутствии процесса укладки.