 

Счастье теснее связано с газировкой, чем со смартфонами

17.05.2023, 13:40, Разное
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Владение телефоном оказалось для американцев менее важным, чем возможность пойти поесть и купить прохладительные напитки. Как пишет 9to5Mac, такие выводы были сделаны в ходе недавнего опроса American Customer Satisfaction Index, или ACSI.

Apple iPhone обогнал Samsung в качестве мобильного устройства, которое люди ассоциируют со счастливой и здоровой жизнью. За последний год удовлетворенность пользователей девайсами из Купертино выросла на 1 процент, в то время как рейтинг Samsung остался неизменным.

В этом исследовании также сравнивалась удовлетворенность людей различными товарами и услугами. Оно показало, что людям приносит больше удовлетворения газировка, спортивная обувь и рестораны, чем телефоном Apple. iPhone получил 79 баллов. Рестораны и содовая, однако, получили 80 и, соответственно, 81 балл.

Компьютеры Mac, iPad и планшеты iPad получили самые высокие оценки удовлетворенности потребителей в ходе опроса владельцев персональных компьютеров, проведенного ASCI осенью прошлого года.


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