 

Полиция задержала мошенника, продававшего в интернете фейковые прогнозы Жириновского

17.05.2023, 13:33, Разное
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Столичные силовики задержали 27-летнего москвича, распространявшего в Сети фальшивые предсказания покойного основателя ЛДПР Владимира Жириновского.

Мошенник был внешне похож на депутата Госдумы Василия Власова, считавшегося одним из ближайших соратников лидера политической силы.

– В ходе обыска в квартире злоумышленника обнаружена автобиографическая книга Владимира Жириновского «Моя борьба» с подлинной подписью автора и фальшивый членский билет ЛДПР, — уточнили в пресс-службе полиции.

Люди в течение года обращались к мошеннику с просьбами рассказать о грядущих событиях, а он готовил им персональные прогнозы. За год преступник заработал таким образом около 50 млн рублей. Когда по истечении определённого периода времени предсказания не сбылись, обманутые клиенты обратились в полицию.

Против правонарушителя возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Ему грозит тюремное заключение сроком до пяти лет.

В полиции предупредили, что получить реальные предсказания Жириновского можно исключительно обратившись к верифицированным членам партии ЛДПР.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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