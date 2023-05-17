Летняя уличная мода: как вписать в образ прозрачное платье

Прозрачное платье — весьма экстравагантный тренд летнего сезона 2023 года. С таким изделием можно создавать как соблазнительные, так и вполне сдержанные образы. Разбираемся, как интегрировать прозрачные платья в уличный гардероб и вдохновляемся эффектными аутфитами.

Подходящее нижнее белье

Это первое, о чем нужно задуматься, перед тем как надеть прозрачное изделие. Очевидно, что в таком платье будут видны несовершенства фигуры, поэтому есть смысл отдать предпочтение корректирующему белью. Трусики с высокой посадкой станут оптимальным решением.

Постарайтесь подобрать комплект нижнего белья, который будет красиво дополнять прозрачное платье. Ажурные трусики и бюстгальтер вряд ли буду уместны: они создадут слишком провокационный образ. Присмотритесь к боди и к комплектам в спортивном стиле из плотной ткани.

Шорты и кроп-топ

Хорошее решение — это надеть под платье шорты. Пусть они будут облегающими, но обязательно с высокой посадкой. Длина может быть самой разной на ваше усмотрение. Убедитесь в том, что шорты по цвету и стилю сочетаются с бюстгальтером. Кстати, вместо бюстгальтера можно использовать спортивный кроп-топ. Тогда у вас получится красивый контраст между спортивной одеждой (топом и шортами) и изысканной женственной (ажурным прозрачным платьем).

Платье-комбинация

Если у вас нет никакого желания демонстрировать нижнее белье, но есть желание следовать модному тренду, тогда возьмите на вооружение данную идею. Суть ее заключается в том, чтобы под прозрачное платье надеть платье-комбинацию из материала, который не просвечивает. В данном случае следует учитывать, что комбинация должна быть короче прозрачного платья. Что касается цветовой гаммы, то лучше всего смотрится тотал лук, когда комбинация и прозрачное платье совпадают по цвету.

С юбкой

Для создания романтичного и нежного образа используйте не шорты, а юбку. Она должна быть короче прозрачного платья и не должна просвечивать. В качестве верха подберите укороченную кофту под цвет юбки.

Это может быть футболка, майка и даже блуза. У вас получится элегантный и женственный образ.

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С леггинсами

Вы сами можете решать, какие части тела обнажать, а какие нет. Прозрачное платье вовсе не призывает вас к тому, чтобы оголяться перед окружающими. Вы можете использовать такое изделие как вспомогательный элемент для создания многослойного образа. Например, наденьте свои любимые леггинсы и футболку, а сверху прозрачное платье. У вас получится прекрасный образ в стилистике барбикора (если прозрачное платье сделано из фатина).

Вы можете носить леггинсы с юбкой из непрозрачной ткани, а сверху надевать просвечивающееся платье. В качестве верха используйте любые кофты, даже под горло, и смело дополняйте лук верхней одеждой (например, пальто или курткой).

Советы по созданию образов с трендовыми платьями

Создавайте изысканные и жизнеутверждающие образы, подбирая прозрачные платья макси или миди. Не бойтесь изделий ярких и даже кислотных цветов – они в моде летом 2023 года. Убедитесь в том, что платье свободного кроя: это важная деталь. Если отдадите предпочтение прозрачному облегающему платью, тогда точно получите вульгарный образ, поэтому не совершайте подобной досадной ошибки.

Под прозрачное платье можно надевать одежду такого же цвета, если есть желание презентовать монохромный комплект. С другой стороны, чтобы сделать образ более оригинальным и самобытным, не бойтесь добавлять вещи с принтами. Например, юбка с леопардовым принтом будет гармонично смотреться с однотонным коричневым прозрачным платьем.

Обратите внимание на прозрачные платья с декором в виде страз, бусин, блесток, пайеток и т.д. Они подойдут для создания вечерних образов.