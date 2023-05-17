 

Собянин: Московские школьники вновь возглавили мировой рейтинг по качеству чтения PIRLS

17.05.2023, 11:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Накануне были опубликованы результаты международного исследования качества чтения и понимания текста PIRLS. Работу провела Международная ассоциация по оценке учебных достижений.

Столичные школьники набрали 598 баллов и сохранили мировое лидерство.

“Москва оказалась единственным участником исследования, где все 100% учащихся преодолели минимальный порог 400 баллов”, – написал Собянин.

Мэр уточнил, что 35% четвероклассников Москвы набрали 625 и более баллов, показав высший уровень понимания текста. Это в пять раз больше среднего значения в мире.

Мэр Москвы поздравил школьников с выдающимся результатом.

В системе образования столицы обучаются 1,6 миллиона детей. За последние годы построено 156 школьных зданий.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.12.21 / “Достаточно месседжа от президента”. Глава Минфина рассказал, как готовили проект госбюджета Украины

01.03.22 / Ученые выяснили механизм отделения хвоста у ящериц

20.07.21 / Нападение на пограничников в Сумской области. Двум сотрудникам СБУ сообщили о подозрении

18.01.22 / На Донбассе возможна провокация боевиков со стрельбой и взрывом – Центр стратегических коммуникаций Украины

08.03.22 / ЛНР утверждает, что захватила под контроль 54 населенных пункта Украины

11.01.22 / “Казахстан переживает иностранное вторжение”. В Киеве люди вышли на акцию в поддержку протестующих в Казахстане

15.03.22 / Захарова назвала уголовное дело против нее на Украине «сюрреализмом»

19.09.21 / На выборах в Москве онлайн проголосовали более 1,7 млн человек

24.04.21 / В Германии увидели нестыковки в версии Чехии о взрывах на складах

23.02.21 / Школьное меню без мяса – французские министры возмущены решением мэра Лиона

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика