 

Депутаты гордумы Екатеринбурга призвали закрыть приёмную ЦРУ в «Ельцин-центре»

17.05.2023, 11:33, Разное
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Депутаты городской думы Екатеринбурга из фракции «Справедливая Россия» призвали закрыть официальную приёмную Центрального разведуправления США в «Ельцин-центре», которая действует там с 2019 года.

У народных избранников вызвал возмущение тот факт, что её адрес открыто публикуется на сайте ЦРУ в разделе «Хочу сотрудничать», а также то, что её сотрудники открыто проводят вербовочные семинары.

Недавно приёмная ЦРУ проводила презентацию нового промо-ролика среди студентов Уральского федерального института, напомнили депутаты. В мероприятии по видеосвязи участвовали внештатные информаторы ведомства из Москвы, Кишинёва, Варшавы и даже экс-специалист из Кабула, сейчас перебравшийся в Пакистан.

– Эти люди мечтают о разном: у Александра есть политические амбиции, Пшемыслав нацелен на получение грин-карты, Стефан хочет открыть свою автомойку, Ашраф – забрать тела членов своей семьи. Но этих людей объединяет одно: стремление к лучшему миру и торжеству универсальных ценностей, а также правильный выбор, который они однажды сделали. Присоединяйся к ним и ты, – говорилось на мероприятии.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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