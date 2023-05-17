Апокалипсис ждет планету — и наша песня будет спета!

Конец света и человечества может произойти одним из десятков способов, но ученые считают, что наиболее вероятными виновниками могут стать инопланетяне, роботы-убийцы и астероиды.

Дескать, нынче часы Судного дня в первый раз за три года показали, что до полуночи, то бишь до полной техногенной катастрофы, осталось 90 секунд. И связывают это предсказатели с продолжающейся войной на Украине.

Эксперты считают, что движение Часов вперед сигнализирует о реальной опасности для человечества, поскольку вступают в силу наиболее вероятные триггеры подступающего к нам конца света.

Удар гигантского астероида

Такой булыжник, как тот, что уничтожил динозавров, может привести к концу человечества. Астероид Chicxulub врезался в мелкое море там, где сейчас Мексиканский залив, вызвав мощное цунами и выбросив огромное сажепылевое облако, которое спровоцировало глобальное изменение климата. А уж оно уничтожило 75 % видов обитавших тогда на Земле животных и, конечно, растений.

По оценкам астрономов, один из этих чудовищных астероидов должен врезаться в нашу планету раз в 100 млн лет или около того — предположительно в течение следующих 30 млн лет. Вроде бы, беспокоиться рано?

Тогда стоит обратить внимание на опасности, ожидающие нас в более близкие времена.

Роботы-убийцы

В последние годы системы искусственного интеллекта (ИИ), такие как ChatGPT, получили столь значительное развитие, что впору задуматься…

В обществе всегда велись споры о том, приносит ли такая технология больше пользы, чем потенциального риска, и знающие люди опасаются, что она может привести нас к гибели. Нашлись даже технологические магнаты, причем не пара десятков, с более 1000 человек, подписавших письмо, в коем призывали к приостановке «опасной гонки» по развитию ИИ.

Угроза близка, и срочно необходимо принимать. меры, иначе люди могут лишиться контроля над технологиями и в результате нас всех уничтожат роботы.

Супервулкан

Супервулканы являются одной из самых серьезных природных угроз для существования человека — их извержения происходят примерно каждые 100 000 лет и разрушают на Земле климат и экологию . Самый известный из них — Йеллоустон, кальдера которого занимает почти половину национального парка с тем же названием (штат Вайоминг, США). За недавние 2,1 млн лет это чудовище уже трижды извергалось.

Если бы сегодня произошло очередное титаническое извержение, то, как утверждают эксперты, оно выбросило бы лаву на высоту до 40 миль, а пепел и токсичные газы устремились бы в небо.

Инопланетяне

Независимо от того, верите ли вы в разного рода пришельцев или нет, знатоки всего паранормального утверждают, что их надо серьезно опасаться. Якобы существует реальный риск гибели человечества, если другая форма жизни достигнет Земли и ее технологии будут настолько развиты, что мы окажемся беззащитными.

По словам Брайана Уолша, сочинившего книгу о конце света, такой сценарий напоминал бы не «День независимости» или какой-либо из этих фильмов. Скорее он походил бы на то, как американские военные «вступили бы в бой с первобытным племенем».

Ядерная война

Одним из наиболее реальных способов наступления апокалипсиса является ядерная война, особенно «учитывая войну России на Украине и разработки ядерного оружия в Северной Корее», считают западные эксперты. Только зря они кивают на Ким Чен Ына. Триггером вполне может стать Великобритания. В Хмельницком (Украина) уничтожены взрывом снаряды, содержащие обедненный уран, которыми Британия снабдила Украину. Как заявил экс-офицер армии США Станислав Крапивник, там на складах, исходя из характера взрыва, хранилось и «нечто более серьезное»: вероятно, радиоактивные материалы, секретно поставленные Украине с целью создания «грязной бомбы».

Приведет ли ядерная война к вымиранию, зависит от того, вызовет ли она пожары, поднимающие пыль в атмосферу, и в результате — «ядерную зиму».

Само собой, очередная пандемия, погасшее Солнце, блуждающая черная дыра, глобальное потепление или изменение магнитного поля старушки Земли тоже способны спровоцировать апокалипсис. Но попытки вооружить Украину компонентами не только с обедненным, но и с обогащенным Ураном, могут вызвать вполне реальный конец света, причем в ближайшее время.

Источник информации и фото: dailystar.co.uk, mk.ru, nlo-mir.ru

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