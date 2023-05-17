 

Лето – время носить юбки: какие модели в моде в этом сезоне и как их стилизовать

17.05.2023, 11:25, Разное
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Что может быть лучше идеальной юбки на лето? В теплое время года она становится основным элементом гардероба, так как подходит для любого случая. Юбки продолжают доказывать, что платья вовсе не являются главными в летней моде.

Вот несколько модных и универсальных юбок 2023 года, которые можно взять в отпуск, надеть на вечеринку или на пикник в парке.

Модели макси, связанные крючком

Юбки, связанные крючком, больше не являются пляжной принадлежностью. Сегодня они в числе самых модных летних моделей. Длина макси придает вязаной юбке не просто не просто модный вид, но и романтические нотки.

Джинсовая юбка миди

Джинсовые юбки – это идеальная одежда для лета. В этом сезоне особое внимание стоит уделить моделям миди, возможно, даже большее, чем кокетливым мини. Можно сочетать такой наряд с белыми кроссовками, чтобы получился легкий свежий образ, или с обувью на платформе и укороченным топом, чтобы создать более модный и современный лук.

Плиссированная юбка

Весенний и летний гардероб непременно выиграет от чередования разных плиссированных юбок. В то время как короткие плиссированные юбки кажутся более спортивными и будут актуальны днем, длинная плиссированная модель из роскошной ткани, такой как шелк или шифон, — это изысканная благородная альтернатива, которая подойдет для позднего завтрака или для свидания.

Эффектная мини-юбка

Пайетки, заклепки и металлические украшения — все это должно быть на самой яркой юбке, предназначенной для летних вечеров. При этом такой вариант как раз соответствует самым модным тенденциям 2023 года.

Юбка с оборками в стиле 2000 года

Рюши и сборки могут выглядеть очень забавно, и такие варианты вернулись в моду летом 2023 года. Комбинация яркого цвета, длины миди и эффектных сборок отсылает к игривому стилю моды ранних нулевых, при этом выглядит очень современно. Верх лучше выбрать максимально простой, например, укороченную лаконичную белую футболку. Отлично дополнят образ большие цветные солнечные очки и удобные кроссовки.

Шелковая юбка

Шелковая юбка привнесет в любой образ деликатную изысканность в любой образ, будь то непринужденное утро на рынке или романтическое свидание вечером. Шелковая юбка миди однотонного нейтрального цвета идеально сочетается практически с любыми предметами гардероба – от шлепанцев и майки-борцовки до укороченного топа и босоножек с ремешками.

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Прозрачная макси-юбка

Этим летом не упустите возможность покрасоваться в прозрачной макси-юбке, и не имеет значения, будет это ткань или трикотаж. Это идеальная юбка для теплого времени года, и в ближайшее время эта тенденция никуда не исчезнет. В качестве верха подойдет укороченный топ их того же материала и золотистые босоножки.

Элегантная мини-юбка

Такая модель придется по душе любителям спорта. Бывшие поклонницы панк-рока также могут считать, что, вы нашли идеальную летнюю юбку, удовлетворяющую их эстетическим потребностям. Такая мини-юбки в элегантном стиле выглядят молодежно и кокетливо. Дополнить образ можно белоснежными спортивными туфлями и элегантной маленькой сумочкой.

Повседневная полосатая юбка

Обзор летних юбок будет неполным без юбки в морскую полоску из легкой дышащей ткани. Особенно эффектно смотрятся хлопковые модели до середины икры в темно-синем и белом цветах. Эффектно смотрится на такой юбке застежка на пуговицы спереди и завязывающийся пояс на талии.

Гладкая кожаная мини-юбка (главное фото)

Гладкая кожаная юбка — незаменимый элемент летнего гардероба, независимо от ее длины. Этот стиль придает изюминку и выгодно подчеркивает даже самые простые детали, что делает его отличным вариантом для тех дней, когда хочется надеть простую белую футболку, но при этом выглядеть собранно.


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