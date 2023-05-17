Поможет сделать стрелки и заменит хайлайтер: необычные варианты использования блеска для губ

Представьте ситуацию: вы в командировке или в отпуске, чему вы очень рады и тщательно собрались. Ваша одежда, предметы первой необходимости и даже некоторые гаджеты для поездки находятся в чемодане, кроме вашей косметички. Это сложная проблема, которую вы можете исправить, только найдя ближайший магазин с косметикой. Но есть лучшая альтернатива. Оказывается, есть довольно интересный для макияжа, который достаточно универсален и, вероятно, всегда есть в вашей сумочке. Это не что иное, как блеск для губ.

Как следует из названия, он придает блеск и немного цвета вашим губам. Но его можно использовать и для других частей вашего макияжа. В сегодняшней статье представлены шесть проверенных и надежных способов использовать блеск для губ в вашем макияже.

Замена хайлайтеру

С помощью хайлайтера можно добиться акцента только на нескольких частях лица. Это делает блеск для губ идеальной его заменой.

Вы можете нанести прозрачный блеск для губ на определенные области, чтобы выделить их. Как правило, речь идет о самых выделяющихся точках лица, такие как скулы, переносица. Из-за своей текстуры и блеска данное средство отлично подходит для “влажного” макияжа. Не обязательно ограничиваться прозрачным блеском. Попробуйте мерцающие блески разных оттенков, например золотого или фиолетового, для переливающихся бликов.

Альтернатива румянам

Наверняка у каждой дамы лежат блески для губ всех оттенков — прозрачно-красный, темно-фиолетовый, даже ярко-оранжевый. И этот список можно продолжать. Преимущество вашей бесконечной коллекции заключается в том, что блески можно использовать их как румяна. Цветные или тонированные средства для губ содержат пигмент, который также может придать румянец вашим щекам и скулам. Для легкого сияния попробуйте слегка тонированный блеск для губ, а для более интенсивного румянца нанесите несколько слоев более пигментированного варианта.

Используйте вместе с тенями

Если вы пытаетесь добиться глянцевого макияжа на глазах без использования каких-либо новых продуктов, кроме палитры теней, достаньте свой блеск для губ. Знаменитый визажист Ромми Нэджор говорит, что после нанесения теней для век, предпочтительно кремовой текстуры, используя безымянный палец или маленькую плоскую кисть нанесите слой блеска для губ.

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Опять же, вы не ограничены только прозрачными блесками. Проявите творческий подход и попробуйте оттеночные маслянистые варианты.

Смешивайте с тушью

Представьте, что вам нужен идеальный черный глянцевый макияж для глаз. Смешивание блеска для губ и туши может решить эту проблему. Такой вариант идеально подходит практически для любого оттенка кожи.

Если и туши нет под рукой, вы можете нанести блеск для губ на ресницы в качестве ее заменителя, когда вы находитесь в безвыходном положении. Блеск для губ придает ресницам больше сияния, делая их такими же заметными, как несколько слоев туши. Тем не менее, блеск для губ может быть липким и склеивать ресницы. Кроме того, он не будет держаться на ваших ресницах в течение дня. Поэтому придется периодически подправлять макияж.

Персонализируйте губную помаду

Каждая женщина, видя определенный макияж, часто мечтает воссоздать его. Будь то розовый блеск или нюдовая помада, мы всегда готовы повторить понравившийся вариант. Единственная проблема в том, что у нас едва хватает бюджета или места, чтобы удовлетворить все наши прихоти макияжа. Кроме того, помады могут быть дорогими. Но не волнуйтесь, блеск для губ может спасти положение. Требуется лишь немного манипуляций.

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Вы можете создать несколько оттенков губ, смешав блеск для губ с румянами или тенями для век по вашему выбору. Например, если вы хотите сделать губы пурпурно-голографическими, попробуйте смешать блестящие фиолетовые тени для век с блеском для губ.

Подводка для глаз и гель для бровей

Это может быть сюрпризом для многих, но вы можете использовать свой блеск для губ в качестве подводки для глаз. Вы можете использовать металлические или мерцающие яркие блески для красочных, пигментированных стрелок. Просто окуните плоскую кисть или кисть для подводки в блеск и нанесите ее близко к линии роста ресниц.

Обязательно попробуйте использовать блеск для губ в качестве геля для бровей. С помощью круглой щеточки и легкого нажатия вы можете накрасить брови прозрачным блеском, чтобы создать эффект ламинированных бровей. Конечно, прекрасной альтернативой этому является бальзам для губ, который лучше удерживает волоски на бровях и одновременно увлажняет. Но если вы находитесь в безвыходном положении, блеск для губ — отличный способ укротить ваши брови.

Хотя экспериментировать интересно, необходимо отметить, что косметические составы разрабатываются для конкретных частей тела по соображениям гигиены и здоровья. Перечисленные в статье советы для красоты вашего лица лучше всего подходят для моментов, когда нет другой альтернативы или вы не можете себе ее позволить по соображениям бюджета.