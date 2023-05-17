 

Робот Tesla Bot научился медленно ходить и брать предметы

17.05.2023, 11:08, Разное
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Компания Tesla опубликовала новое видео, демонстрирующее возможности ее человекоподобного робота Tesla Bot. Об этом пишет The Verge.

На видео показано, как Tesla Bot медленно и плавно ходит, перемещает предметы в новые места и “распознает объекты” по пути. Это видео было показано на собрании акционеров Tesla генеральным директором Илоном Маском.

По его словам, команда закончила создание видео всего за несколько дней до этого. Впервые Tesla Bot появился на публике в прошлом году во время Tesla AI Day. На тот момент робот не был готов – он лишь едва ходил и махал руками с подставки.

Теперь Tesla продемонстрировала, что робот все же способен передвигаться автономно. Комментаторы высмеяли походку робота на YouTube. Один из них пошутил: “Да, Илон не обманул со своим заявлением о том, что от робота можно легко убежать в случае опасности”.


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