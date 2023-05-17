Илон Маск назвал идею удаленной работы “морально некорректным бредом”

Илон Маск, бизнесмен и предприниматель из Калифорнии, назвал режим удаленной работы “морально неправильным бредом”, поскольку он несправедлив по отношению к сотрудникам, которые не могут работать дома. Об этом сообщило издание The Verge.

Маск убежден, что такой тип работы не является продуктивным, поэтому он запретил все виды удаленной работы в Twitter.

Миллиардер заявил: “Я думаю, что люди лучше работают, когда они находятся в офисе”. В 2022 году он заставил сотрудников Twitter вернуться в офис под угрозой увольнения. Теперь сотрудники должны проводить на работе не менее сорока часов в неделю. Маск также выступает против идеи удаленной работы, потому что некоторые работники, например, строители или курьеры, не могут выполнять ее из дома. Это автоматически ставит их в “менее выгодное” положение, чем офисных сотрудников, и создает моральную проблему.

Предприниматель отметил, что если его сотрудники хотят быть частью Tesla, SpaceX или Twitter, то они должны появляться на работе каждый день.