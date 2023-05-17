 

Боня пригласила Собчак на Каннский кинофестиваль

17.05.2023, 10:23, Разное
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Можно вечно смотреть на огонь, воду и на то, как Виктория Боня и Ксения Собчак пытаются поддеть друг друга. Вражда их началась много лет назад после того, как блондинка сочла, что шатенка не достойна посетить модный показ ее подруги и дизайнера Ульяны Сергеенко.

С тех незапамятных времен две светские львицы не упускают возможности друг друга покритиковать или отпустить парочку фраз, которые до краев наполнены сарказмом. Произошло так и накануне.

Прожившая в княжестве Монако не один год Виктория Боня по своей старой традиции посетила красную ковровую дорожку Каннского кинофестиваля. Но даже в момент наивысшего счастья вспомнила она о своей вражине Ксении Собчак и решила над ней поиздеваться: предложила той свою протекцию.

“Видела, что Ксения Анатольевна Собчак тоже хотела поехать со мной на красную дорожку. Ксения, приезжай!”, – пригласила Боня Собчак на Каннский кинофестиваль.

Со смехом пообещала Виктория Боня, что устроит Ксении Собчак поистине королевский прием: героиню “Блондинки в шоколаде” подвезут прямо к зоне для фанатов, помогут выйти из машины и проводят прямо до начала красной дорожки. Не придется даже сквозь толпу зевак пробираться.

“Обещаю, тебе сделаю бесплатно”, – рассмеялась обратившаяся к Ксении Собчак Виктория Боня.


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