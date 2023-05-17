 

В каких городах России упали цены на частные дома – список

17.05.2023, 10:22, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В период пандемии спрос на загородную недвижимость серьезно вырос не только в России, но и во всем мире. Однако в прошлом году ситуация на рынке изменилась. Сейчас же многие россияне снова захотели жить за городом. Для них у аналитиков есть хорошие новости. Согласно данным Restate.ru, в некоторых городах сильно снизились цены на частные дома.

В список городов, где заметно подешевела загородная недвижимость, вошли Москва и Подмосковье, Челябинск, Пермь, Тольятти, Екатеринбург, Самара, Нижний Новгород, Санкт-Петербург. Если где-то стоимость жилья упала почти на 40%, то в других регионах изменения оказались не настолько значительными.

Самое сильное падение цен на частные дома обнаружилось в Москве.
По данным специалистов федеральной базы недвижимости, жилье в столице подешевело на 38%, до 37,7 миллиона рублей за объект. При этом в Подмосковье стоимость упала на 12,5%, до 25 миллионов рублей.

В Челябинске частные дома подешевели на 27%, в Перми – на 22%, а в Тольятти – на 18%. Кроме того, заметное падение наблюдается в Екатеринбурге и Самаре, где загородная недвижимость потеряла в цене более миллиона рублей, а также в Нижнем Новгороде. В Санкт-Петербурге стоимость частных домов снизилась на 6%, но средняя цена по-прежнему остается высокой и достигает 30,7 миллиона рублей.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.02.22 / Минпросвещения объявило о включении в школьную программу китайского языка

01.03.22 / Равшана Куркова в фильме “Я читаю”: новые кадры со съемочной площадки

16.03.22 / Дочь Кэрри Фишер и звезда сериала “Королевы крика” Билли Лурд вышла замуж

23.06.22 / Россия объявила Европе «газовую войну» и подтолкнула её к углю

11.03.22 / Зубы зашатались

09.05.21 / Германия вышлет 76 российских дипломатов из-за проведения парада Победы

24.12.21 / Здравствуй, цены, новый год!

27.05.21 / На три года моложе всего за восемь недель? Новое исследование предполагает, что да!

13.04.23 / Скандалы: Сошедшие с небес

02.08.21 / Скандалы: Мы впереди планеты всей в балете и в уровне неравенства

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика