В каких городах России упали цены на частные дома – список

В период пандемии спрос на загородную недвижимость серьезно вырос не только в России, но и во всем мире. Однако в прошлом году ситуация на рынке изменилась. Сейчас же многие россияне снова захотели жить за городом. Для них у аналитиков есть хорошие новости. Согласно данным Restate.ru, в некоторых городах сильно снизились цены на частные дома.

В список городов, где заметно подешевела загородная недвижимость, вошли Москва и Подмосковье, Челябинск, Пермь, Тольятти, Екатеринбург, Самара, Нижний Новгород, Санкт-Петербург. Если где-то стоимость жилья упала почти на 40%, то в других регионах изменения оказались не настолько значительными.

Самое сильное падение цен на частные дома обнаружилось в Москве.

По данным специалистов федеральной базы недвижимости, жилье в столице подешевело на 38%, до 37,7 миллиона рублей за объект. При этом в Подмосковье стоимость упала на 12,5%, до 25 миллионов рублей.

В Челябинске частные дома подешевели на 27%, в Перми – на 22%, а в Тольятти – на 18%. Кроме того, заметное падение наблюдается в Екатеринбурге и Самаре, где загородная недвижимость потеряла в цене более миллиона рублей, а также в Нижнем Новгороде. В Санкт-Петербурге стоимость частных домов снизилась на 6%, но средняя цена по-прежнему остается высокой и достигает 30,7 миллиона рублей.