 

Правительство установило таможенный сбор на электронику в размере 30 тысяч рублей

17.05.2023, 9:50, Разное
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Российские власти установили ставку таможенной пошлины на электронные товары, которую будут платить юридические лица. Ее размер составляет 30 000 рублей.

Данное постановление опубликовано на официальном сайте правовой информации. Раньше ставка зависела от объема партии.

По данным Министерства промышленности и торговли, за последний год средний размер партий электронных товаров достиг почти 5 000 единиц. В министерстве заявили, что “в связи с новой пошлиной изменения стоимости электронных товаров не ожидается”.

Ожидается, что таможенный сбор на ввозимую в Россию электронику снизится примерно на 40% по итогам 2022 году. Это связано с уходом ряда иностранных поставщиков. В рамках легализации параллельного импорта зафиксировано увеличение числа мелкосерийных поставщиков.


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