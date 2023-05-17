 

«Даже Путин не заметил подмены» – французский актер Бернар Фарси признался, что был двойником Александра Лукашенко

17.05.2023, 9:33, Разное
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Бернар Фарси, известный по роли комиссара Жибера в фильме «Такси», несколько раз исполнил роль двойника президента Белоруссии.

Актер заявил в интервью французскому журналу «Шарли Эбдо», что сделал это во время протестов 2020 года.

По словам француза, в то время он сидел без работы, так как Люк Бессон избавился от наркотической зависимости и не планировал снимать новые фильмы. Обстановка в Белоруссии стала очень напряженной и руководство КГБ обратилось к Фарси с предложением «сыграть» Александра Лукашенко. Артист сразу же согласился, но с трудом вжился в роль.

– Сложнее всего было с языком. Пришлось выучить несколько фраз на белорусском. Меня еще тогда сильно удивило, что он ничем не отличается от русского языка. А образ такого безбашенного спецназовца из «Такси» мне как раз очень пригодился. Я с удовольствием полетал на вертолете с автоматом Калашникова, — рассказал Фарси.

О своем сходстве с белорусским президентом Бернар Фарси говорит, что все люди братья, «прямо как русские и белорусы», и поэтому немного похожи. В жизни француза были случаи, когда не только простые люди, но и известные политики не смогли отличить разницу.

– Нас часто путают и мне даже прилетало во Франции от белорусских туристов. Мы настолько похожи, что даже Владимир Путин не заметил подмены. Я встречался с ним в 2020 году после протестов. Мы отлично поговорили и Белоруссия получила очередной безвозвратный кредит, — добавил актер.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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