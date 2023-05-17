 

“На любой вкус” – у вдовы Этуша на стол подаются кошки

17.05.2023, 9:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Елена Этуш – четвертая жена актера Владимира Этуша. Преподавательница английского языка прожила в счастливом браке с ним почти двадцать лет. Разница в 42 года не мешала им. Но уже пятый год Елена Евгеньевна – вдова…

Вдовий быт сегодня скрашивают домашние животные. “Кошки на любой вкус и цвет не переведутся у меня никогда, – заверила Елена Этуш. – Некоторые кошки даже подаются на стол”. Это, сделанное с юмором, замечание на странице в социальной сети вдова сопроводила кадром пушистого мурлыки. Тот под весенним солнышком нежится на столе, установленным на загородном участке в подмосковной Долгинихе, что в Дмитровском районе.

Теперь же вдову очень заботит судьба ежа, который тоже приходит и радует ее на даче теплыми весенними вечерами. “А еж уже проснулся, как думаете? Я беспокоюсь”, – обратилась сердобольная Этуш к друзьям.

С важным вопросом вдовы “Дни.ру” обратились к родентологу – специалисту по ежам. И он успокоил встревоженную Елену Евгеньевну. “Для того, чтобы еж проснулся, требуется, чтобы растаял снег и его убежище прогрелось, – сообщил специалист. – Обычно это происходит уже в начале апреля. А в московском регионе ежи просыпаются, когда температура воздуха прогревается до 10–12 градусов. Ежик вначале начинает беспокойно ворочаться, потом фыркать и кашлять, затем разгребает свое укрытие и выходит на весеннее солнышко. За время спячки эти животные сильно худеют, поэтому сразу после пробуждения зверьки начинают искать еду”. Но что-то вкусное они всегда могут найти у Елены Этуш.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.10.20 / Лукашенко запретил деятельность корпорации Umbrella на территории Белоруссии

09.03.23 / Лишь телевизор светит в темноте

05.07.20 / «Швеция должна улучшить отношения с Россией»

31.08.22 / Мнение: Джон, меня беспокоит Китай

18.05.21 / 19-летняя дочь Бориса Немцова развелась с мужем через девять месяцев после свадьбы

23.12.22 / WSJ – Европе не хватает боеприпасов ни для себя, ни для Украины

04.02.22 / Аналитик Эпископос: США проиграли битву с РФ даже на собственной территории

28.05.21 / Символ королевской власти и божественной силы: простые премудрости выращивания ирисов

05.01.22 / Мнение: Спам от Госуслуг, недалёкие «страдальцы» и цифровой рубль

18.02.23 / Что такое гипоспадия? Уролог рассказал о здоровье мальчиков

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика