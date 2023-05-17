Галкина* и Слепакова** предложили судить по статье “Измена Родине”

Последние дни в стране в очередной раз активно обсуждают звездных иноагентов, уехавших из России. Новую волну пересудов спровоцировал тот факт, что некоторые из них решили оспорить свой статус. Сначала в суд с соответствующим требованием обратилась Земфира***, а затем к ней присоединились Максим Галкин* и Семен Слепаков**.

Телеведущий Владимир Соловьев не смог пройти мимо насущных новостей о звездах, известных своими антироссийскими высказываниями. У многих не было сомнений, что журналист прокомментирует происходящее в привычной для себя жесткой манере, но никто не ожидал, что он согласится с требованием Галкина* и Слепакова**.

В шоу “Соловьев LIVE” телеведущий объяснил свою позицию. По мнению Владимира Соловьева, с уехавших за границу звезд действительно пора снять статус иностранных агентов. Журналист назвал вышеупомянутых знаменитостей “предателями” и отметил, что их пора судить по статье “Измена Родине”.

“Поэтому давайте называть вещи своими именами и давайте возбуждать против них статьи, по которым они не должны будут писать “иноагент”, а сидеть! И лучше пожизненно”, – заключил Владимир Соловьев.

Напомним, что ранее Владимир Соловьев жестко высказался о приезде Аллы Пугачевой. Позже его негодование поддержала актриса Яна Поплавская. Звезда словесно уколола поклонников Примадонны, предложив поставить приехавшую артистку на Красной площади, чтобы почитатели могли “целовать ее зад” в прямой трансляции.

* признан иноагентом по решению Минюста РФ

** признан иноагентом по решению Минюста РФ

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признана иноагентом по решению Минюста РФ

