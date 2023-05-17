 

Доктор Романенко: Боль в ногах у пожилых людей может быть признаком диабета или других заболеваний

17.05.2023, 8:34, Разное
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В интервью доктор Романенко заявила, что боль в ногах у людей старше 60 лет часто сигнализирует о дегенеративных процессах в костях или хрящах. По ее словам, в этом возрасте распространены остеопороз и остеопения.Кости становятся мягче, а нервные окончания защемляются.

Романенко добавил, что боль в ногах также может проявляться как подагра. Это состояние, при котором кристаллы мочевой соли откладываются в суставах, что приводит к их раздражению и воспалению. Межпозвоночные грыжи, или проблемы в позвоночнике, являются еще одной причиной. Кроме того, боль в ногах после 60 лет может указывать на диабет, при котором они постоянно болят. Человек может испытывать онемение или мурашки по коже. Это невропатический дискомфорт.

Иногда ярко выраженная боль возникает во время сна. Дефицит витаминов группы В или других микроэлементов, таких как кальций или железо, также может вызывать боль.


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