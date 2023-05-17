В России сделали первую татуировку по эскизу нейросети

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17.05.2023, 7:49, Новости дня
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В Челябинске зафиксирован интересный феномен. Там сделали первую татуировку по эскизу из нейросети.

“Картинку из нейросети мы взяли за основу, а остальное изменили на сеансе. Идея мне понравилась. Теперь хочу повторить то, что сделал искусственный интеллект, но уже точь-в-точь”, — поделился с URA.RU владелец тату-студии. Эксперт отметил, что полностью на такой формат переходить не планирует.


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