В России сделали первую татуировку по эскизу нейросети
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В Челябинске зафиксирован интересный феномен. Там сделали первую татуировку по эскизу из нейросети.
“Картинку из нейросети мы взяли за основу, а остальное изменили на сеансе. Идея мне понравилась. Теперь хочу повторить то, что сделал искусственный интеллект, но уже точь-в-точь”, — поделился с URA.RU владелец тату-студии. Эксперт отметил, что полностью на такой формат переходить не планирует.
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