 

В Мещанском районе Москвы отремонтируют фасад здания начала XX века

17.05.2023, 6:30, Новости дня
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Москва – современный мегаполис, который, меж тем, привлекает внимание богатым историческим наследием. А власти города прикладывают большие усилия для сохранения архитектурного облика столицы, проводя капитальный ремонт зданий.

Так, специалисты уже приступили к реставрации фасада дома, построенного в стиле модерн в 1913 году по индивидуальному проекту архитектора Александра Новикова. Здание расположено в Мещанском районе Москвы по адресу: проспект Мира, дом №47, строение №1.

Работы по восстановлению фасада пройдут в рамках городской программы капитального ремонта жилого фонда. Как отметил заместитель генерального директора столичного Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Владимир Кожиченков, здания в стиле модерн являются визитной карточкой архитектуры Москвы.

“Сохранение домов, выполненных в этом стиле, — задача крайне важная, ведь они отражают эпоху нашей страны. Дом 47, строение 1 на проспекте Мира не исключение. Этот объект мы бережно обновим в 2023 году”, – подчеркнул чиновник.

По его словам, специалисты намерены сделать здание не только красивым, но и теплым. Они должны будут восстановить технические характеристики объекта и при этом сохранить его декоративные элементы. Работы будет организованы в рамках уникального проекта, заключил замглавы Фонда.

Так, специалистам предстоит заняться целым комплексом восстановительных мероприятий. В частности, они должны очистить и отмыть стены дома. После ремонта штукатурного слоя необходимо будет привести в порядок кирпичную кладку и обработать места намокания антисептиком.

Разумеется, особое внимание будет уделено сохранению декоративных элементов исторического здания. Дом покрасят на финальной стадии реставрации фасада, сохранив первоначальную цветовую гамму. Также в ходе работ запланирован ремонт балконов, входных групп и цокольного этажа.

К слову, некоторые отреставрированные объекты культурного наследия столицы уже доступны для виртуального посещения на портале “Узнай Москву”. Во время онлайн экскурсии можно познакомится с историей зданий, а также узнать, как они выглядели до реставрации.


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