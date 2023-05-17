 

Ватикан расследует чудо в США

17.05.2023, 5:36, Разное
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В марте 2023 года священник из Коннектикута, США, заявил, что стал очевидцем божественного чуда, в результате которого количество облаток внезапно увеличилось само собой.

Отец Джозеф Кроули, священник из Томастона (Коннектикут, США), ошеломлён тем, что произошло в церкви во время причастия.

Святой отец рассказал пастве и журналистам, что заметил неприятность — облатки, необходимые для причастия, подходили к концу, и их не хватало на всех верующих. Но когда священник вторично кинул взгляд на облатки, он с изумлением увидел, что они как будто «размножились». Их стало даже больше, чем было изначально. Так что все люди, пришедшие в тот день в церковь, смогли причаститься.

Такое таинственное событие известно как евхаристическое чудо, и с начала века католическая церковь зафиксировала лишь четыре подобных чуда. Архиепархия Томастона приступила к расследованию произошедшего, чтобы выяснить, действительно имело место нечто экстраординарное. Что же касается священника, то он уверен в чуде на сто процентов.


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