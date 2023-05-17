Фестиваль школьного спорта пройдет в Москве 19 мая

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17.05.2023, 5:15, Новости дня
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Москвичи всех возрастов любят вест здоровый образ жизни и заниматься спортом. А власти города активно поддерживают начинания граждан. В российской столице периодически открываются новые спортивные площадки и физкультурно-оздоровительные комплексы, а также постоянно проходят спортивные мероприятия вплоть до масштабных фестивалей.

Очередной состоится уже в следующую пятницу, 19 мая. В столице пройдет фестиваль школьного спорта. Участников примет стадион “Москвич”. Учащиеся – более восьми тысяч человек – будут соревноваться в различных дисциплинах.

К слову, в 2023 году отмечается вековой юбилей московского спорта. Как отметил начальник управления координации воспитательной работы, дополнительного образования и профилактики правонарушений столичного департамента образования и науки Николай Антонов, за текущий учебный год в спортивных мероприятиях разного уровня приняли участие более 420 тысяч школьников и студентов колледжей.

“Фестиваль, приуроченный к 100-летию московского спорта, станет для юных чемпионов и их болельщиков отличной возможностью продемонстрировать, что такое спортивный дух столицы”, – подчеркнул чиновник.

По его словам, учащиеся школ и колледжей Москвы за год смогли продемонстрировать свои способности не только в качестве спортсменов, но и в качестве тренеров, судей, волонтеров, журналистов и комментаторов.

В рамках грандиозного фестиваля запланированы соревнования по футболы, которые проводятся совместно с РФС. Также девушки и юноши сыграют в баскетбол и настольный теннис. В программе – и неклассические виды спорта: тэг-регби, степ-аэробика, русская лапта,SNAG-гольф, джампинг-фитнес. Школьников ждут мастер-классы от профессионалов.

Кстати, всех любителей спорта также ждут столичные парки. Там к летнему сезону открываются спортивные площадки. Для москвичей подготовили более 350 зон для занятий. Ранее об этом сообщали “Дни.ру”.

Так, у горожан появилась возможность позаниматься на тренажерах на свежем воздухе, а также посоревноваться в командных играх. Кроме того, посетители парков могут покататься на роликах, скейтбордах и велосипедах.


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