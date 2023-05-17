В Мещанском районе Москвы приступили к капитальному ремонту фасада дома начала XX века

В российской столице продолжается реализация одной из самых масштабных программ модернизации жилья в мире – программа капитального ремонта, в которую включено свыше 28,5 тысячи домов общей площадью более 275 миллионов квадратных метров. Согласно плану, отремонтируют порядка 355 тысяч инженерных систем и конструктивных элементов зданий, а также заменят более 112 тысяч лифтов.

Для того, чтобы уточнить, какие работы в рамках программы капитального ремонта необходимо выполнить, а также установить их конкретные сроки, специалисты составляют краткосрочные планы реализации. Так, с 2021 по 2023 год должно быть отремонтировано почти 4,5 тысячи домов, их общая площадь составляет 34,2 миллиона квадратных метров (в этом году – свыше 2,3 тысячи домов).

Недавно начали ремонтировать фасад дома, расположенного по адресу: проспект Мира, 47 ст1. Это здание было построено в начале прошлого века по индивидуальному проекту архитектора Александра Новикова. Стиль – модерн.

“Столичный модерн — одна из визитных карточек архитектурной Москвы. Сохранение домов, выполненных в этом стиле, — задача крайне важная, ведь они отражают эпоху нашей страны.

Дом 47, строение 1 на проспекте Мира не исключение. Этот объект мы бережно обновим в 2023 году”, – отметил заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы Владимир Кожиченков.

По его словам, все декоративные элементы дома сохранят, а технические характеристики восстановят. Был разработал уникальный проект ремонта здания.

Стены первого этажа прочистят и помоют, а затем отремонтируют штукатурный слой. Потом уделят внимание кирпичной кладке и швам. В местах намокания пройдутся антисептическим составом. Как только все восстановительные работы завершатся, фасад покрасят. Цвет здания менять не будут. Балконами и входными группами займутся в последнюю очередь.

Цокольную часть здания не оставят без внимания. Там заменят облицовочную плитку (со стороны улицы) и нанесут новый штукатурный слой (со стороны двора). А еще планируется заменить водосточные трубы и отливы.