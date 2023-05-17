Мнение: Производство позднего совка

Мой коллега Сергей Белановский разгребает свои архивы, опубликовал ЭТО. Он социолог советской еще закалки, меня в 1985 только в армию забрали с первого курса, а он, вишь, уже тогда интервью делал глубинные с советскими производственниками. Эх, смех и грех… Совок во всей красе.

Надо Несмияну дать почитать – он СССР любит, пусть полюбуется.

“Интервью с начальником цеха металлообрабатывающего завода (Москва, август 1985 года, производственные интервью социологов ИПН РАН , опубликовано Сергеем Белановским на его сайте)

Вопрос: Много ли пьют рабочие Вашего цеха?

Пьянство – это для меня проблема номер один. Сейчас у меня в цехе лечатся в ЛТП или состоят на учете у заводского нарколога более 1/3 рабочих. После выхода постановления о борьбе с пьянством мы уже многих отправили на лечение. Это делается обычно без отрыва от производства. Утром человек приходит на работу, вечером идет в ЛТП, а ночевать ходит домой.

Вопрос: Помогает ли это лечение?

Вопрос сложный. Я так понимаю, что с ними там не церемонятся. Вкатывают очень большие дозы лекарств и многие этого не выдерживают. У меня в цехе было уже два случая. Один из них – смертельный, человек умер от инфаркта. Дело было во вторую смену. Меня специально из дома вызвали, но когда я приехал, он уже умер. Очень обширный инфаркт. В восемь часов вечера человек попросил пить, а в 8 часов 10 минут его уже не стало. А во втором случае – инсульт, тоже обширный. Человек, правда, выжил, но долго, наверное, не протянет. Сейчас он не работает, ему дали инвалидность. Мне кажется, что если бы не это лечение, они бы и лет 10-15 протянули. Оба – не старые, им еще нет 50 лет. Их, наверное, лечат по принципу: выживет – хорошо, а кто не выжил – ничего не поделаешь.

Вопрос: А те, кто прошел курс лечения, перестают пить?

Пить они, пожалуй, перестают, но полноценными людьми не становятся. После такого лечения они какие-то не вполне нормальные делаются. Капризничают, как дети. Сразу видно, что конченый человек. Может быть, это из-за лекарств, а, может быть, потому, что у них организм перестроился на алкоголь, и им уже нельзя бросать пить.

Вопрос: Наверное, эти алкоголики сопротивляются тому, чтобы их отправляли на лечение?

Нет, если настоящий алкоголик, он не окажет серьезного сопротивления. Они люди очень покорные.

Вопрос: У Вас на всем заводе каждый третий рабочий – алкоголик?

Нет, мой цех – вспомогательный, у меня пьют значительно больше. В основных цехах такого числа алкоголиков нет.

Вопрос: Справляется ли Ваш завод с планом по производству?

Нет, сроки поставок постоянно срываем. Две недели назад директора лично вызывал министр, и сказал ему: если в двухмесячный срок не ликвидируешь невыполнение по поставкам военной продукции, из директора превратишься в вахтера. Прямо так и сказал: “Никуда, кроме вахтера, не устроишься”. Другие потребители тоже вопят, телеграммы шлют в Главк. А с недавнего времени новое дело пошло: в райком партии стали приходить письма с других заводов. Пишут, например: “Мы, бригада ударников коммунистического труда, во главе с бригадиром таким-то, взяли социалистические обязательства выполнить план досрочно, а ваш завод срывает график поставок…”. Письмо придет – директора в райком вызывают. Он оттуда возвращается в озверелом состоянии, кричит: “Срочно изготовьте для них требуемую партию!” А эта партия, может быть, составляет 100 или 200 штук, их делать недолго, но для этого надо переналаживать станки, подготавливать материалы и т.п. Не успели эту партию сделать, в райком приходит другое письмо: “Я, бригадир такой-то, герой социалистического труда, наша бригада взяла девиз работать без отстающих, а ваш завод срывает график поставок”.

Вопрос: Ваш директор часто кричит на подчиненных?

Он вообще неплохой человек, понимающий. Молодой, ему сейчас около 45 лет. Но два раза в месяц его вызывают в Главк или в райком, и он оттуда сам не свой приезжает, так что нам тоже достается на орехи. Лично мне он раз в две недели “клизму вставляет”. Я из-за этого у себя в кабинете штангу завел, теперь штангой занимаюсь.

Вопрос: Зачем Вам штанга?

Как зачем? Директор мне сделает накачку, а я приду в кабинет и штангу отжимаю. Раз 15 отожмешь – вроде успокоишься. А так ведь до инфаркта дожить не долго. Я, наверное, уйду с этой работы.

Вопрос: Куда Вы хотите уйти?

Куда-нибудь в науку. Я начальник цеха, производственник, диплом экономиста у меня есть, меня куда хочешь возьмут.

Вопрос: Но в зарплате Вы при этом потеряете?

Конечно, потеряю, зато в здоровье выиграю. Я такой работой уже сыт по горло. Все выходные работаем. Всем уже сильно надоел такой график. Людей становится трудно заставить выйти на работу. Но рабочие все-таки выходят не каждый выходной, у них есть некоторая очередность, и им за это дополнительно платят. А я, как начальник цеха, выхожу практически всегда, и ни копейки за это не получаю.

Вопрос: На Вашем заводе работает старое оборудование?

Нет, не старое. Наша продукция требует высокой точности обработки, так что старое оборудование нам не подходит. Ломаем мы много оборудования, это другой вопрос.

Вопрос: Почему у Вас ломается оборудование?

Вот недавно установили у нас пресс из ФРГ. Приезжали немцы, установили его, запустили, работал отлично. Он делал штампованные детали из стального листа толщиной 3 мм. Пока шел лист из ФРГ, все было отлично. Потом этот лист кончился, пустили наш. А наш лист – у него с одного края 2 мм, а с другого все 5 мм. Включили пресс, он тут же и сломался. Своими силами разобрали его, щель расширили до максимального предела, вроде починили. Потом масло кончилось немецкое. Думали-думали, залили наше какое-то. Пресс полчаса поработал, сломался. Вызвали немцев. Те приехали, говорят: ай-ай-ай, клапаны вышли из строя. Сняли клапаны, отдали в цех на перешлифовку. А там рабочий выпивший был, все клапаны запорол. Немцы пришли, опять: ай-ай-ай , новые клапаны привозить надо.

Вопрос: За эти новые клапаны нужно валютой платить?

Нет, они их поставят в порядке гарантийного ремонта.

Вопрос: Но ведь пресс сломан по Вашей вине?

Ну, это еще доказать надо. На самом деле ведь очень трудно понять, почему сломалось оборудование. Например, автоматика выходит из строя – как проверить, что с ней произошло? Скажем, есть несколько сотен микросхем, они смонтированы на небольшой плате и залиты пластмассой. Если сгорает хотя бы один элемент, это приводит к выходу из строя электродвигателя весом около двух тонн. Из-за чего может сгореть микросхема? Очень просто: из-за несоблюдения температурного режима. Возле каждой такой платы должен стоять вентилятор и обдувать ее воздухом. Так вот, эти вентиляторы у нас все раскрали и используют дома, поэтому микросхемы постоянно “летят”. Но один вентилятор у нас есть в запасе, он покрашен и в хорошем состоянии. Когда приходят менять плату, мы ставим вентилятор на место, и говорим, что ничего не знаем о причине поломки.

Вопрос: Часто у Вас на заводе бывают иностранцы?

Да, бывают не так уж редко. Недавно в соседний цех приводили двух иностранцев, что-то им показывали. Цех очень грязный, поэтому для них постелили доски и поставили вымытую скамейку. И вот пришли иностранцы, а с ними переводчица, причесанная такая, и в белом платье из марлевой ткани. Кругом грязь жуткая, а она сидит нога на ногу и что-то им объясняет. Люди из других цехов приходили посмотреть на эту картинку.

Вопрос: Каково качество выпускаемой Вами продукции?

У нас с качеством нет проблем. Если, допустим, делаем партию для заграницы, а ее не принимают, то мы подсовываем ее военным. Военные не примут, пускаем как продукцию со знаком качества. На знак качества не проходит, просто отдаем гражданским потребителям. А уж если они не возьмут, тогда отдаем в сельское хозяйство. Сельское хозяйство у нас все берет” (1985, С.Белановский).

Я в 2008-2012 тоже проводил такие интервью пачками, в том числе с подобными начальниками цехов. И – что сказать? Честно говоря, слышится много родного в жутких песнях ямщика. Похоже, производственная культура с 1985 года на наших предприятиях как-то принципиально не поменялась.

И что еще забавно: а ведь Жванецкий-то, мир его праху, выходит, своего “Начальника транспортного цеха” почти с натуры писал!